アンミカ、“全身ヴィトン”膝上ドレス姿で圧巻スタイル披露「脚が長くて綺麗」「美しい着こなし」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/16】モデルでタレントのアンミカが3月14日、自身のInstagramを更新。シックな膝上ドレススタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳ベテランモデル「脚が長くて綺麗」ミニスカの全身ヴィトンコーデ
アンミカは、MBS・TBS系情報番組『サタプラ』（毎週土曜あさ7時30分〜）の生放送出演後にルイ・ヴィトンのイベントに出席したことを報告。「最新ルックのラッフルフリルワンピとJK、ブーツ、ジュエリーと全身ヴィトンに身包み、最新のコレクションのコーデなどをトーク」（※原文ママ）とつづり、美しいスタイルが際立つ黒の膝上ドレス姿を公開した。「素敵な空間と衣装に囲まれた、眼福な時間でした」と、華やかな会場での様子を複数枚投稿している。
この投稿には「スタイルが異次元」「脚が長くて綺麗」「黒のドレスが完璧」「高級感にあふれてる」「オーラがすごい」「さすがモデル、美しい着こなし」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】53歳ベテランモデル「脚が長くて綺麗」ミニスカの全身ヴィトンコーデ
◆アンミカ、春の膝上ドレスルック公開
アンミカは、MBS・TBS系情報番組『サタプラ』（毎週土曜あさ7時30分〜）の生放送出演後にルイ・ヴィトンのイベントに出席したことを報告。「最新ルックのラッフルフリルワンピとJK、ブーツ、ジュエリーと全身ヴィトンに身包み、最新のコレクションのコーデなどをトーク」（※原文ママ）とつづり、美しいスタイルが際立つ黒の膝上ドレス姿を公開した。「素敵な空間と衣装に囲まれた、眼福な時間でした」と、華やかな会場での様子を複数枚投稿している。
◆アンミカの投稿に反響
この投稿には「スタイルが異次元」「脚が長くて綺麗」「黒のドレスが完璧」「高級感にあふれてる」「オーラがすごい」「さすがモデル、美しい着こなし」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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