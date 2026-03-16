テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160円台半ば手前 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160円台半ば手前

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160.45 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.92 エンベロープ1%上限（10日間）

159.49 現値

158.34 10日移動平均

158.11 一目均衡表・転換線

156.76 エンベロープ1%下限（10日間）

156.74 21日移動平均

156.01 一目均衡表・基準線

155.94 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.37 一目均衡表・雲（下限）

153.03 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.86 200日移動平均



160円台に乗せてきた場合、160.50手前のボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。

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