160.45　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.92　エンベロープ1%上限（10日間）
159.49　現値
158.34　10日移動平均
158.11　一目均衡表・転換線
156.76　エンベロープ1%下限（10日間）
156.74　21日移動平均
156.01　一目均衡表・基準線
155.94　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.37　一目均衡表・雲（下限）
153.03　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.86　200日移動平均

160円台に乗せてきた場合、160.50手前のボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。