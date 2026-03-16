テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限160円台半ば手前
160.45 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.92 エンベロープ1%上限（10日間）
159.49 現値
158.34 10日移動平均
158.11 一目均衡表・転換線
156.76 エンベロープ1%下限（10日間）
156.74 21日移動平均
156.01 一目均衡表・基準線
155.94 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.37 一目均衡表・雲（下限）
153.03 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.86 200日移動平均
160円台に乗せてきた場合、160.50手前のボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。
159.92 エンベロープ1%上限（10日間）
159.49 現値
158.34 10日移動平均
158.11 一目均衡表・転換線
156.76 エンベロープ1%下限（10日間）
156.74 21日移動平均
156.01 一目均衡表・基準線
155.94 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.37 一目均衡表・雲（下限）
153.03 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.86 200日移動平均
160円台に乗せてきた場合、160.50手前のボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなりそう。