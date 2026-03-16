東京２３の中古マンション相場の安い駅　カップル・ファミリー向け１位は柴又駅、西新井大師西駅　 シングル向け１位は意外な駅

株式会社リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル（スーモジャーナル）』は、東京２３区内に位置する駅から徒歩１５分圏内にある、中古マンション平均価格が安い駅のランキングを１６日、発表した。仕事や生活、交通網といった環境から「２３区内に住みたい」と考える人の参考になるように、としている。

カップル・ファミリー向け中古マンション（専有面積５０平米以上〜８０平米未満）のランキングで１位になったのは、価格相場が３５８０万円と同額だった京成金町線・柴又駅（葛飾区）と、日暮里・舎人ライナーの西新井大師西駅（足立区）の２駅。トップ１４入りした１５駅の所在地を見ると、足立区（計１１駅）または葛飾区（計４駅）のどちらかという結果になった。

シングル向け中古マンション（専有面積２０平米以上〜５０平米未満）の１位は、西馬込駅（大田区）で３０４５万円。２位は板橋本町（板橋区）で３４９０万円。トップ１５には板橋区が３駅、大田区と荒川区も各３駅、続いて台東区と北区が各２駅、練馬区と中野区で各１駅がランクインする結果となった。