“おねんどお姉さん”岡田ひとみ「宇宙へ旅に」 Eテレ『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』からの“旅立ち”報告に哀しみや感謝の声相次ぐ「マジか…」「13年間の素敵な時間ありがとう！」

“おねんどお姉さん”岡田ひとみ「宇宙へ旅に」 Eテレ『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』からの“旅立ち”報告に哀しみや感謝の声相次ぐ「マジか…」「13年間の素敵な時間ありがとう！」