“おねんどお姉さん”岡田ひとみ「宇宙へ旅に」 Eテレ『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』からの“旅立ち”報告に哀しみや感謝の声相次ぐ「マジか…」「13年間の素敵な時間ありがとう！」
子ども向け番組『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』（NHK Eテレ／毎週日曜 前7：00ほか）で“おねんどお姉さん”として親しまれてきた岡田ひとみが15日、自身のXを更新。「コネルは宇宙へ旅に出ることになりました おねんどお姉さんとして、コネルとして過ごした13年。たくさんの皆さんと出会えて本当に幸せでした」とあいさつし、“卒業”を報告した。
【写真】「おねんどお姉さん」と「コネル」1人2役を演じ親しまれた岡田ひとみ
2002年に、“ねんど職人＋アイドル＝ねんドル”という職業を生み出し、ねんど教室運営やワークショップ開催、テレビ・ラジオ出演、学校での講演、書籍の執筆活動、商品監修、「ねんどの日」の制定など、ねんどをテーマにさまざまな活動に従事。13年からは「おねんどお姉さんひとみ」として『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』への出演を開始し、21年からは新たに「コネル」役も加わり、1人2役で出演していた。
同日の放送では「コネルが月に...!?」というタイトルで放送。コネルが作品作りの際に大切にしていた「ねんどの声」が聞こえなくなってしまい苦悩するも、作品を作っていくなかで悩みが“解決”。新しい目標を見つけ旅立っていくという物語が展開された。
岡田は「放送をご覧いただきありがとうございました！」と感謝を記すとともに、「コネルは宇宙へ旅に出ることになりました」と報告。「子どもたちのおねんど力が上がるよう、これからもたくさん挑戦していきます！」と意気込みをつづった。
この投稿に対し、「ニャンちゅう」の声を30年以上演じ、2019年にALS（筋萎縮性側索硬化症）を公表、闘病している声優の津久井教生が「私のALSに罹患した時も笑顔で支えてくれたコネルお姉さんが宇宙に旅立ちました また会えるといいな♪ありがとう〜」と反応。
そのほか、コメント欄には「マジか…」「寂しいけど感謝の気持ちのほうが大きいです」「ずっと私の青春です」「子どもたちに『おねんど力』を広めてくれて、本当にありがとうございました！」「おねんどお姉さん、13年間の素敵な時間ありがとう！コネルさんの宇宙旅、ワクワクするね子どもたちのねんど愛、ずっと続きますようにお疲れ様でした！」など、“旅立ち”への哀しみや感謝を伝える声が相次いで寄せられている。
【写真】「おねんどお姉さん」と「コネル」1人2役を演じ親しまれた岡田ひとみ
2002年に、“ねんど職人＋アイドル＝ねんドル”という職業を生み出し、ねんど教室運営やワークショップ開催、テレビ・ラジオ出演、学校での講演、書籍の執筆活動、商品監修、「ねんどの日」の制定など、ねんどをテーマにさまざまな活動に従事。13年からは「おねんどお姉さんひとみ」として『ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！』への出演を開始し、21年からは新たに「コネル」役も加わり、1人2役で出演していた。
岡田は「放送をご覧いただきありがとうございました！」と感謝を記すとともに、「コネルは宇宙へ旅に出ることになりました」と報告。「子どもたちのおねんど力が上がるよう、これからもたくさん挑戦していきます！」と意気込みをつづった。
この投稿に対し、「ニャンちゅう」の声を30年以上演じ、2019年にALS（筋萎縮性側索硬化症）を公表、闘病している声優の津久井教生が「私のALSに罹患した時も笑顔で支えてくれたコネルお姉さんが宇宙に旅立ちました また会えるといいな♪ありがとう〜」と反応。
そのほか、コメント欄には「マジか…」「寂しいけど感謝の気持ちのほうが大きいです」「ずっと私の青春です」「子どもたちに『おねんど力』を広めてくれて、本当にありがとうございました！」「おねんどお姉さん、13年間の素敵な時間ありがとう！コネルさんの宇宙旅、ワクワクするね子どもたちのねんど愛、ずっと続きますようにお疲れ様でした！」など、“旅立ち”への哀しみや感謝を伝える声が相次いで寄せられている。