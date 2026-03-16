山下美月、春リップで3変化 大人の女性像から愛らしい表情まで印象ガラリ
俳優の山下美月が、21日発売の『VOCE』5月号（講談社）の巻頭メイクに登場。今春注目のリップをテーマに、ピンク、ブラウン、グロッシーと、3つのリップルックを披露した。
【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月
撮影が行われたのは、出演ドラマのクランクアップ翌日。にもかかわらず、スタジオに入ると明るい笑顔でスタッフにあいさつをして、撮影は和やかな雰囲気でスタートした。
撮影日はよく晴れた日で、スタジオには強い日差しが差し込むコンディション。カメラに向ける山下のまっすぐな眼差しは、思わず見惚れてしまうほど印象的。
春気分を加速させるピンクリップのルックでは、衣装もピンクでリンクさせたピュアな雰囲気に。一方、ブラウンリップではガラッと印象を変え、洗練された大人の女性像を表現。さらに、グロッシーなリップをまとったルックでは、思わず“キュン”としてしまうような愛らしい表情も披露した。
3つのリップで見せる3つの表情。それぞれ異なる魅力をまとった山下を堪能できる巻頭メイクとなっている。
【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月
撮影が行われたのは、出演ドラマのクランクアップ翌日。にもかかわらず、スタジオに入ると明るい笑顔でスタッフにあいさつをして、撮影は和やかな雰囲気でスタートした。
撮影日はよく晴れた日で、スタジオには強い日差しが差し込むコンディション。カメラに向ける山下のまっすぐな眼差しは、思わず見惚れてしまうほど印象的。
3つのリップで見せる3つの表情。それぞれ異なる魅力をまとった山下を堪能できる巻頭メイクとなっている。