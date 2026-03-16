司会者で俳優谷原章介（53）が16日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）日本代表選手への誹謗中傷の書き込みに注意を促した。

番組ではWBC準々決勝のベネズエラ戦で5−8で敗れて連覇できなかった日本代表を特集。番組視聴者から侍ジャパンへのコメントを募集して、スタジオ内のホワイトボードに集まったコメントをイメージイラストとともに書き出していた。

60代の女性から「悔しいのは選手のみなさん。ファンとしてはただただ『ありがとう』の一言です」とのコメントも入っていた。

谷原は「ほんとうですね。WBCの侍ジャパンの公式（サイト）の方でもネット上の誹謗中傷がひどい、と。これはゆゆしき事態であって、悲しいことであって、あれだけ日本の代表のために頑張ってこの忙しいシーズンに体を張って勝負をしてくれた人たちに誹謗中傷、ほんとうにしちゃいけないと思います。叱咤激励と誹謗中傷は違うんだよ。それは伝わるよ、っていうこと侍ジャパンの代表の方も言っていたじゃないですか。どんなに辛くたってそういうことだと思うんですよ。選手を攻撃するのは絶対にやめた方がいいと思う」と選手を責める書き込みに対してやめることを促した。