5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が16日、Xを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催されている米国マイアミへ出発すると明かした。

16日早朝6時34分に定期ポスト「皆ーおはよー」を発射。その後午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文字付きでポスト。二宮は「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」に就任している。

このポストに対し「昨日の余韻も纏ったままのご出立！！ 気をつけて行ってらっしゃいませ〜」「素敵な旅になりますように。楽しんで、お体に気をつけてくださいね」「3日間お疲れ様でした！ 昨日参戦出来て幸せです！ 行ってらっしゃい！」「3日間、ドームコンサートして、その次の日にマイアミ…ハード… 二宮くんが日本に居ないと勝手に寂しく感じてしまう」などと書き込まれていた。

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」が13日から北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で3公演開催。札幌ライブ明け翌日の強行日程となった。前日には「無事に札幌ドーム3日間終える事が 出来ました！ ご参加下さった皆様！ ありがとうございました！ 本当に最高のスタートを切る事が 出来ました さぁ、次は東京だっ！ ご参加の皆様！よろしくお願いします」と感謝をつづっている。

今ツアーは北海道3公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。嵐は開幕前の4日、新曲「Five」をリリースしている。