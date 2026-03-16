【オーケー最新チラシ】すき家「牛丼の具」3袋入りが463円に！ロッテ「生チョコパイ」もお得《3月22日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年3月16日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。

フライドポテト、アップルリングがお買い得

まず筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。

以下は一例です。

●トロナ すき家 牛丼の具（70g×3袋）

商談時使用売価1209円のところ、6.1割引の463円に。

●オレアイダ 細切りフライドポテト シューストリング（350g）

商談時使用売価730円のところ、5.8割引の303円に。

●LOTTE 生 チョコパイ

商談時使用売価237円のところ、2.5割引の177円に。

※三鷹北口、日本橋久松店では取り扱いがありません。

●第一パン アップルリング

商談時使用売価453円のところ、4.5割引の247円に。

手作りピザのチーズが50％増量中

増量中で、いつもよりちょっとお得な総菜やパンも要チェックです。

●ささみ梅しそ巻き竜田揚げ（292円）...6個＋1個増量

●手作り 照り焼きチキンピザ（627円／約30cmホール）...ミックスチーズ50％増量

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）