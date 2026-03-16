ピストンズのアイザイア・スチュワートが左ふくらはぎ負傷のため無期限の離脱へ

3月16日（現地時間15日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズは、敵地スコシアバンク・アリーナで行われたトロント・ラプターズ戦を108－119で落としたことで、連勝が3で止まった。

ピストンズではケイド・カニングハムが33得点9アシスト2スティール、トバイアス・ハリスが21得点5リバウンド、ジェイレン・デューレンが20得点11リバウンドでこの試合を終えた。

レギュラーシーズンが残り1カ月を切り、ピストンズはイースタン・カンファレンス首位の48勝19敗。2位のボストン・セルティックス（44勝23敗）へ4.0ゲーム差をつけ、イースト第1シードでプレーオフを迎える可能性が十分ある。

ただ、今は我慢の時でもある。リーグ屈指の強固なディフェンスを誇るピストンズで、貴重なヘルプディフェンダーかつリムプロテクターのアイザイア・スチュワートが左ふくらはぎ負傷のため、無期限の離脱になると地元メディア『Detroit Free Press』が報じた。

キャリア6年目をプレーする203センチ113キロのセンター兼パワーフォワードは、今シーズンここまで55試合へ出場し、平均23.1分10.0得点5.1リバウンド1.2アシストにキャリアハイの1.6ブロックを記録。

今月14日のメンフィス・グリズリーズ戦で20分2秒プレーし、10得点4リバウンド1アシスト1ブロックを残していたが、JB・ビッカースタッフHC（ヘッドコーチ）は同メディアへこう話していた。

「彼は以前からこのケガを抱え、どんどん悪化している。前回の試合では痛みをこらえてプレーしていたが、終盤には明らかに痛みを隠そうとしていたんだ。時間をかけて回復させていくことになる」

ピストンズとしては、スチュワートが負傷しているふくらはぎを回復させることが最優先。具体的な復帰時期は未定のため、センターは先発のデューレン、控えのポール・リードを中心に回していくことになりそうだ。