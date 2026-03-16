武蔵銀が後場一段高、上限１００億円の自社株買いと株主優待導入を好感

武蔵野銀行<8336.T>が後場に持ち直し、一段高となった。同社は１６日、株式分割前のベースで取得総数２００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．０３％）、取得総額１００億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。あわせて株主優待制度の導入や中期経営計画も公表し、内容を評価した買いが入った。



自社株の取得期間は３月１７日から１２月３０日まで。株主優待は初回については今年９月３０日を基準日とし、以降毎年３月３１日を基準日とする。保有株式数２００株以上６００株未満でＱＵＯカード１０００円分を贈呈。６００株以上２０００株未満でカタログギフトを３０００円相当、２０００株以上の場合は６０００円相当とする。株主優待定期預金も用意する。初回のみ継続保有期間の定めはなく、２７年３月３１日基準の優待は半年以上、２８年３月３１日基準の優待以降は１年以上、継続して保有する株主を対象とする。



加えて同社は新たな中期経営計画も公表。３０年３月期にＲＯＥ（自己資本利益率）１０％以上、純利益３００億円以上などとする目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS