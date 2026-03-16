「片付け＝物を減らす」は間違い!? 脳の疲れをリセットする“判断しない”収納術【脳が疲れない家事】
【画像で確認】日々届き、たまる郵便物などの書類。こうすればぐっと量を減らせる
日々、家事に育児に仕事にと全力疾走していると、ふとした瞬間に「あ、もう限界かも……」と感じることがありますよね。
それはもしかしたら、体力の限界というよりも、「脳の空き容量」が限界を迎えているサインかもしれません。
仕事のタスク、子どもの予定、料理に掃除……。幾重にも重なるマルチタスクによって、私たちの脳は常にオーバーヒート気味です。 「育児や仕事はどうしてもイレギュラーが続くけれど、せめて家事だけは、なるべく頭を使わずに済む『オートモード』で回したい！」
本間さんに伺ったのは、「脳が疲れない家事」を実現するための、目からウロコの仕組み化のコツ。今回は、家事のなかでもウンザリ度が高い「片づけ編」をお届けします！
▶教えてくれた人
本間朝子さん
知的家事プロデューサー。家事を「がんばる」のではなく、「仕組み」にしてラクにする専門家。動線・収納・家電・ルーティンの見直しを通して、疲れない家事の設計を提案する。近年は、スマート家電などのデジタルツールを活用した“脳の疲れを減らす家事術”も実践。メディア出演、執筆、企業・自治体向けコンテンツ制作など幅広く活動中。▶︎ note：asakohonma_kaji▶︎ Instagram：honma.asako.official
■使う場所に使うものを置くだけで散らからない部屋に
編集部： やってもやっても散らかる……。片付けほど終わりがなく、ストレスフルな家事はありません。片付けで脳を疲れさせないためにはどうしたらいいでしょうか？
本間さん（以下、敬称略）：片付けで脳が疲れるのは、ものが増えることで視界から入る情報が多くなり、「このものをどうする？」という小さな判断も増えるからです。ですから、片付けでは「ものを減らすこと」より、「判断を減らすこと」が重要になります。
編集部： えっ！ ものではなく判断を減らすんですか？
本間： そうです。手順としては、まず日常的に使うものだけが見える状態にすること。リビングならリビングでよく使うものとあまり使わないものを分け、使わないものは手放すか別の場所に収納します。
編集部：よく使うものだけをリビングに残すわけですね。
本間：次に、使う場所の近くに、残したものの「定位置」を作ります。遠くにしまいに行くから片付けがおっくうになる。使う場所の近くに使うものを置けば、やがて無意識に「定位置」に戻せるようになり、無理なく「片付け動線」ができあがる、というわけです。
編集部：確かに！ 近くに置けば「これどこにあったっけ？」もなくなるし、「寝る前に隣の部屋に戻そう」と思いながら忘れることもありませんね。
本間：たとえば、リビングのテーブルでお母さんがメイクをしたり、子どもがお絵かきをしたりするなら、近くにメイク道具やクレヨンを収納する小さなワゴンを置けばいいんです。「そこで何をするか」をざっくり考えて、必要な道具を置けば、部屋が散らかることはなくなります。
「使う場所に置く」というシンプルなルールを守るだけで、無理に頑張らなくてもきれいが続くというわけですね。本間さんに、今日からすぐできる、散らかさないためのハック術を教えてもらいましょう。
■部屋を散らかさないための３つのハック術
１．帰宅後5分の「予防片付け」をする
とくに散らかりやすい「魔の時間」が、家族が帰宅した直後の5分間。まずは、毎日持ち帰るものの定位置を玄関付近に用意し、しまいながらリビングまで歩けるようにしましょう。カギ、バッグ、コートの3点の定位置を決めるだけでも、かなり散らからなくなります。
【例】
・カギ・・・靴箱の上の小皿に
・バッグやコート・・・玄関のフックに
２．郵便物はリビングに入る前に処理
郵便物や、子どもが学校から持ち帰るプリントなどの書類も、大きな「散らかり要素」です。玄関〜リビングの入り口の間に、ゴミ箱＋ハサミのセットを置いて。書類はその場で開封し、3つに仕分けましょう。
1．目を通したら終わるもの▶お知らせやチラシは読んだらゴミ箱に
２．期限があるもの、提出や支払いなど行動が必要なもの▶封筒は捨てて中身だけをリビングに
３．契約書など長期で保管が必要なもの▶寝室などの引き出しに
不要な封筒などはすぐ処分。必要な書類だけを残す
３．余計なものは買わない
家にものを持ち込むときは、何も考える必要がありません。でも、処分するときには「判断」が必要になります。判断の面倒くささも、ものが増えていく原因のひとつ。捨てるのが苦手な人、判断が苦痛な人ほど、最初から家にものを入れない意識を持ちましょう。
【例】
・不要なおまけや景品はお得でももらわない
・趣味や習い事の道具、頻繁には使わない家電は、最初はレンタルで
・「セールで安いから」という理由でものを買わない。本当にほしいもの、必要なものだけを買う
なお、処分の基準は「まだ使えるか」ではなく、「今使っているか」。この基準を家族にも共有しましょう。
■掃除は片づけとは違う作業として切り分けよう
編集部： 片付けのもうひとつの問題は、片付け始めると掃除もしなければならなくなることです。
本間： いいえ、片付けと掃除はまったく別ものです。片付けを「部屋をきれいにするための作業」だと誤解している人が多いですが、片付けとは「出したものを元の場所に戻す作業」です。掃除は「汚れを取る作業」。このふたつをごちゃごちゃにして、日々の片付けのなかで掃除までやろうとするから、疲れて途中で挫折してしまうのでしょう。
編集部：そうか！ 片づけと掃除ではそもそも目的が違うんですね。
本間： はい。まずは片付けと掃除を切り分けて、平日は片付けだけを終わらせる。掃除は週末に「掃除の時間」をとってまとめてやる。この順番を守るだけでも片付けのハードルはぐっと下がります。
「片付け」に似た家事で、押し入れなどの「整理収納」があります。でも、このふたつも目的がまったく違う作業です。「整理収納」は、不要品を取り除く「整理」と、出し入れしやすくものを収める「収納」から成り立っています。さらに、「整理」と「収納」の間には、押し入れの「掃除」も含まれます。ですから「整理収納」は定期的にやるイベントのようなものとして、「片付け」とは切り分けて考えましょう。
■最大の難問。子どもに自発的に「お片付け」をさせるには？
編集部：家をいちばん散らかすのは子どもですよね。でも、子どもってどれだけ注意しても、自分から「お片付け」してくれないじゃないですか。いったいどうしたらいいんでしょう！
本間：その気持ちはとてもよく分かります。片付けのご相談のなかでも、特に多いのが「子どもが片付けしない問題」です。でも、子どもが片付けられないのはやる気がないからではなく、仕組みが難しいことが原因、という場合がほとんどです。置き場所が曖昧だったり、子どもの身長を考慮していない収納だったりすると、片付けの難易度が上がってしまいます。
編集部：難易度を下げればいい、ということですか？
本間：そうです。子どもが片付けやすくするポイントは、「考えなくても戻せる状態」を作ることです。片付けを難しくしているのは、分類が細かすぎたり、どこに戻せばいいのか分かりにくかったりすること。まずは子どもに理解しやすい単位でものをまとめ、戻す場所をシンプルにしましょう。そのうえで、おもちゃ、文具、洋服などカテゴリーごとにお片付けボックスを用意します。そして「このボックスに入る分まで」と量の上限を決めておくと、ものが増えすぎません。
箱を棚に置く場合は、引き出さなくても上からものを入れられる余白を作るなど、出し入れが簡単な収納にすると、子どもは自然と片付けられるようになります。
編集部：それなら簡単そう！ でも……遊びに夢中になっていると「片付けなさい」と言っても聞かない気がします。
本間：お片付けの合図を決めておくといいですよ。片付ける時間を決め、その時間になったら毎回同じ音楽を流す。寝る前などは「あと5分で電気消すよ〜」と時間制限を設けるのもいいですね。「10分でどっちがたくさん片付けられるかな。よ〜いドン！」と競争するのもおすすめです。
編集部：なんだかできそうな気がしてきました。
本間：親が指示しなくても、環境が行動を促す仕組みを作ることで、親のイライラも、注意される子どものムカムカも、減らせるようになるんですよ。
子どもの「散らかし」を防ぐためのアイデアとして、「おもちゃを出していい範囲を決める」というのもあります。リビングに小さめのラグを敷き、「おもちゃを出していいのはこのラグの中だけ」と決めます。大きなおもちゃはマスキングテープで「駐車場」を作っておくのも効果的です。また、子どもにもおもちゃの「マイブーム」があるので、リビングに置くのは「今、子どもが気に入っているおもちゃ」だけにして。あとは別の場所にしまいこみ、そもそも散らかるものの量を減らすのも効果的です。
編集部：片付けは、考えずにできる「仕組み」を作っておくことが大切なんですね。
本間： とくにリビングやダイニングは家族みんなが使う場所なので、誰もがひと目でわかる仕組みを作ることが大切です。中身が見えるケースや低い収納を使えば、家族もものが戻しやすくなりますよね。片付けるのは「私」ではなく、「使った人」と割り切って、がんばりすぎない家事を目指しましょう！
文＝高梨奈々