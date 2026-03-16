Aぇ! group公式Instagramで、全身白タイツのメンバーが4人でハートマークを作るポーズが披露されている。

【写真＆動画】Aぇ! groupの全身白タイツ姿＆WEST.の全身白タイツ姿

■「このスタイルでもかっこいい」「全員前髪まで仕舞っててかわいい」「胸元あいててセクシー」

「ハッピーホワイトデー」と添えて投稿された写真は、4人とも真っ白な全身タイツ姿。

正門良規はキリッとした表情で肘を曲げた腕を顔の横で斜めに伸ばし、末澤誠也は穏やかな顔で正門の肘に自分の肘をくっ付け、正門とは逆方向に顔の横で腕を伸ばして、ハートの下部分を表現。

正門の後ろに立った小島健は、クールな視線を向けながら、正門の指先に肘をつけ斜めに腕を伸ばし、もう片方の肘に指先をつけ、さらにその手の指先を佐野晶哉の指先にくっ付けている。佐野は真顔で、小島と指先をくっつけ、もう一方の腕は末澤の指先に触れて、ハートの上半分を表している。

4人が組み合わさった手のポーズは見事にハートになっており、チームワークが感じられる。

これに反応したのがWEST.のメンバー。小瀧望は「待って同じようなことしてる。笑」、濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）は「俺らと同じやないかww」。なんと、近いタイミングでWEST.も全身白タイツ姿を公式YouTubeチャンネルで披露していたのだ。

すると濱田のコメントに「あなた方の背中を見て育ったらこうなってました。いつもかっこいい背中をありがとうございます」「佐野です」とメンバー自らレスポンス。

コメント欄ではファンからも「関西のDNAですね」「関西で全身タイツ流行ってるのかな」「衣装お下がりじゃないよね笑」などと反響。

さらに「このスタイルでもかっこいい」「全員前髪まで仕舞っててかわいい」「正門くんだけ胸元のファスナーあいててセクシー」などといった声も続々と到着している。

■Aぇ! group4人が全身タイツでハートマーク

■WEST.の全身白タイツ姿