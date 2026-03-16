BABYMONSTER、世界5大陸へ！自身2度目のワールドツアー開催決定

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BABYMONSTERが、自身2度目となるワールドツアーの開催を発表した。

■初のオセアニア、ヨーロッパ、南米公演も決定

YGエンタテインメントは3月16日、公式ブログに「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR ANNOUNCEMENT」を掲載。 先にヤン・ヒョンソク総合プロデューサーが予告したとおり、6月から始まるワールドツアーの全容が明らかになった。

公開されたポスターによると、BABYMONSTERはソウルを出発点に、日本の6都市（神戸・福岡・横浜・千葉・名古屋・大阪）にてライブを開催。 また、アジアや北米に加え、デビュー以来初めて訪れるオセアニア、ヨーロッパ、南米まで、合計5つの大陸で公演を行う予定だ。

2025年1月から、全20都市・32回にわたって展開されたデビュー初のワールドツアー『HELLO MONSTERS』で、30万人を動員した実績を持つBABYMONSTER。 今回のワールドツアーは、さらに規模を大幅に拡大して実施されるため、グローバルファンからは、あらたなワールドツアーで披露されるパフォーマンスにも早くも大きな期待が寄せられている。

YG側は「ファンの皆さんの応援に支えられ、予想より早く第2回ワールドツアーを開催することになった。世界各国のモンスティーズ（ファンダム名）に、よりダイナミックでアップグレードされたステージを披露するため、アーティストとスタッフ全員が全力を尽くしていますので、ぜひご注目ください」と語っている。

なお、BABYMONSTERは6月より開催されるワールドツアーに先立ち、5月にミニアルバムをリリースする予定。 タイトル曲は『춤 (CHOOM)』。ヤン・ヒョンソク総合プロデューサーは「これまでに披露したことのない新しいアルバムになる」と予告しており、世界のファンの期待感が高まっている。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』 ～2025.12.03 Ariake Arena～

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』 ～2025.12.03 Ariake Arena～

2026.5月リリース予定

MINI ALBUM『춤 (CHOOM)』

■関連サイト

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/