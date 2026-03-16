16日13時現在の日経平均株価は前週末比220.30円（-0.41％）安の5万3599.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は790、値下がりは720、変わらずは77。



日経平均マイナス寄与度は41.45円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ファストリ <9983>が34.5円、ＴＤＫ <6762>が32.34円、京セラ <6971>が22.6円、ファナック <6954>が20.89円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を43.12円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が33.43円、イビデン <4062>が22.46円、豊田通商 <8015>が7.42円、三井物 <8031>が5.08円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、倉庫・運輸、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んでいる。



※13時0分1秒時点



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