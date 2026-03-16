竹財輝之助、またも“クズ男”役? 新ドラマで「説明のつかない少し怪しい行動」
俳優の石田ひかりが主演する中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(4月1日スタート、毎週水曜24:24〜)の追加キャストが発表され、竹財輝之助が主人公の夫役で出演することが明らかになった。
竹財輝之助
竹財は『ポルノグラファー』シリーズで大きな注目を集めて以降、近年は複雑な内面を抱えた男性や、家庭や恋愛に問題を抱える人物など、いわゆる“クズ男”と呼ばれる役柄で強い存在感を発揮してきた。
『夫の家庭を壊すまで』『夫よ、死んでくれないか』『おいしい離婚届けます』など、タイトルからして不穏な作品群にも出演し、視聴者からは「クズ男を演じさせたら右に出る者はいない」とまで言われることもある。
今回の『鬼女の棲む家』で竹財が演じるのは、主人公・星野明香里(石田)の夫・透。家族にも職場にも誠実で、周囲から信頼される“良き夫・良き父”という人物だが、「その落ち着いた笑顔の裏には、説明のつかない少し怪しい行動も」とキャラクターが紹介されている。“理想の夫”の仮面をかぶった裏の顔がある可能性が示唆されている。
果たして竹財輝之助は、今回も“クズ男”なのか。それとも――。
(C)中京テレビ
竹財輝之助
竹財は『ポルノグラファー』シリーズで大きな注目を集めて以降、近年は複雑な内面を抱えた男性や、家庭や恋愛に問題を抱える人物など、いわゆる“クズ男”と呼ばれる役柄で強い存在感を発揮してきた。
今回の『鬼女の棲む家』で竹財が演じるのは、主人公・星野明香里(石田)の夫・透。家族にも職場にも誠実で、周囲から信頼される“良き夫・良き父”という人物だが、「その落ち着いた笑顔の裏には、説明のつかない少し怪しい行動も」とキャラクターが紹介されている。“理想の夫”の仮面をかぶった裏の顔がある可能性が示唆されている。
果たして竹財輝之助は、今回も“クズ男”なのか。それとも――。
(C)中京テレビ