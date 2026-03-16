釣った鱒は塩焼きに！醒井養鱒場で湖北とサカナを楽しむ「さめがい探検マーケット」
醒井養鱒場(滋賀県米原市)は3月20日〜22日、「さめがい探検マーケット2026」を開催する。
早春の養鱒場で動物たちを探そう(イメージ)
同イベントでは、春の養鱒場を舞台に、子どもから大人まで遊びながら学べる体験型イベント。
場内を探検して切り絵の動物を探す「アニマルウォーク」や、釣った魚を自ら焼き上げる「めざせ、塩焼き名人」など、自然を活かした体験プログラムを実施する。
釣った魚は塩焼きで食べられる
マーケットエリアでは、地元高校や大学、有志団体によるワークショップや飲食販売を実施。オリジナルピザやビワマスの試食なども楽しめる。
入場料は、大人570円、大学生340円、高校生以下は入場無料。期間中は無料シャトル便の試験運行も実施する。
早春の養鱒場で動物たちを探そう(イメージ)
同イベントでは、春の養鱒場を舞台に、子どもから大人まで遊びながら学べる体験型イベント。
場内を探検して切り絵の動物を探す「アニマルウォーク」や、釣った魚を自ら焼き上げる「めざせ、塩焼き名人」など、自然を活かした体験プログラムを実施する。
釣った魚は塩焼きで食べられる
マーケットエリアでは、地元高校や大学、有志団体によるワークショップや飲食販売を実施。オリジナルピザやビワマスの試食なども楽しめる。
入場料は、大人570円、大学生340円、高校生以下は入場無料。期間中は無料シャトル便の試験運行も実施する。