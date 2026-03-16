女優の桜井ユキ（39）は16日、大阪市内でフジテレビ・カンテレの系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜後10・00）の取材会に登場。23日に最終回を迎えるが「人が亡くなったり、暴力、ウソがあったりという人間の黒い部分がフォーカスされてますが、見終わった時にこれは愛の物語だと思っていただける」とPRした。

桜井は行方不明の夫を探す葛原紗春役。昼はスーパー、夜はスナック「夜澄」で働きながら一人娘を育てるシングルマザー。「残り2話でいろいろ起こるし、判明します。より楽しんでいただけると思います」とネタバレに注意しながら話した。さらに「見ていただいた方の感想が楽しみ」とした。

ドラマや映画など、自身の出演作への評判は気にしない方で、SNSでの内容の推察などには興味がない方。ただ、今回は知人から「見た方がいいよ」とのアドバイスを受けてXに登録。「皆さんのコメントを見て、こういう味方、視点もおもしろい」と知り「ドラマの新しい楽しみ方を気づかされた」とした。

視聴者のコメントでは「安田さん演じる一樹の人気のなさというか、クズ夫だみたいなコメントがあまりにも多くて」と苦笑い。「こんなにもコテンパンに言われるのかって思ってたけど、そのクズ夫さ加減が味わい深く、クズ夫を欲しているなと。結局、皆、こういうの好きなんだな」と笑えるエピソードを披露。

さらに「ショックだったのは（ドラマの）前半で紗春が“うざい”というのがあって。そういうキャラなんだけどなって。空気を読み切れない感じのキャラを作り上げてたんで、しめしめと。でも、そんなに言わなくてもと思った」と笑いで締めくくった。

ドラマはこの日16日が第11話で、主役の朝比聖子（松下奈緒）が紗春（桜井）に脅迫されて、究極の決断を迫られる。23日に最終回を迎える。