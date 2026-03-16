◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 米国2ー1ドミニカ共和国（2026年3月15日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。1点差の激闘を“剛腕クローザー”メーソン・ミラー投手（27＝パドレス）が締めくくった。

2―1の9回に登場すると、2回に本塁打を放っているカミネロを160キロ超の速球で追い込み、最後はワンバウンドのスライダーで空を切らせて三振。ロドリゲスを四球で歩かせ、バッテリーミスも重なり1死二塁としたが、代打・クルーズを遊ゴロ。最後はペルドモを低めのスライダーで見逃し三振に仕留め、雄叫びを上げた。

試合後、Netflix（ネットフリックス）のインタビューに答えたミラーは「ストライクを投げて、アウトを取ることに集中していた。夢のような、ここまでたどり着くまでの思い出がかけめぐってきた」と笑顔で振り返った。

決勝では16日（同17日）に行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と戦う。決勝での登板の可能性を問われ「もちろん投げる」と即答した。