環境にも配慮し、美しい。美濃焼の再生磁器を用いた新作照明を先行販売
TICが運営する照明ブランド「gram eight」は3月10日、美濃焼の再生磁器を使用した新作『ORIGAMI LAMP ReWork』の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて数量限定で開始した。
ORIGAMI LAMP ReWork
同製品は、規格外の磁器を粉砕して再配合して焼き上げた再生磁器「ReWork(リワーク)」を採用した照明のシェード。素材特有の粒子の揺らぎや黒点が豊かな表情を生み出している。
ORIGAMI LAMP ReWork
デザイン面では、バリスタに愛用されるORIGAMIドリッパーの20本のリブ構造をシェードに転用した。この縦リブが自然な陰影を作り出し、眩しさを抑えながら空間を柔らかく照らす。点灯時はやわらかな拡散光が広がり、消灯時はオブジェとして空間に佇む、高級感のある佇まいを実現する。
ORIGAMI LAMP ReWork
ラインナップはペンダントランプ(1万900円〜)、キャンドルウォーマー(1万4,000円〜)、コードレスのポータブルランプ(1万9,400円〜)の3種類。先行予約では各製品の30%OFFとなる超早割など、循環型素材の美しさを暮らしに取り入れるための特別なリターンを用意している。
ORIGAMI LAMP ReWork 3つのラインナップ
ORIGAMI LAMP ReWork
同製品は、規格外の磁器を粉砕して再配合して焼き上げた再生磁器「ReWork(リワーク)」を採用した照明のシェード。素材特有の粒子の揺らぎや黒点が豊かな表情を生み出している。
デザイン面では、バリスタに愛用されるORIGAMIドリッパーの20本のリブ構造をシェードに転用した。この縦リブが自然な陰影を作り出し、眩しさを抑えながら空間を柔らかく照らす。点灯時はやわらかな拡散光が広がり、消灯時はオブジェとして空間に佇む、高級感のある佇まいを実現する。
ORIGAMI LAMP ReWork
ラインナップはペンダントランプ(1万900円〜)、キャンドルウォーマー(1万4,000円〜)、コードレスのポータブルランプ(1万9,400円〜)の3種類。先行予約では各製品の30%OFFとなる超早割など、循環型素材の美しさを暮らしに取り入れるための特別なリターンを用意している。
ORIGAMI LAMP ReWork 3つのラインナップ