空爆で被害を受けた自宅に立つ住民＝14日、イランの首都テヘラン/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters

（CNN）イスラエルは、少なくともあと3週間、イランに対する作戦を継続する方針だ。イスラエル軍（IDF）のデフリン報道官が15日、CNNに明らかにした。数千の標的が残っているとも述べた。

デフリン報道官は、米国と連携しつつ、少なくとも今から約3週間後のユダヤ教の「過ぎ越し祭」までの作戦計画を準備していると明らかにした。さらにその3週間先を見据えた、より詳細な計画もあるという。

IDFによると、2月28日にイラン作戦が開始されて以降、イスラエル空軍はイラン西部と中部で約400回の空爆を実施した。インフラの破壊に重点を置きつつ、攻撃や防衛、生産の要員を標的にしてきたという。

イスラエル当局者によると、戦争開始以降、米国とイスラエルはすでに数千の標的を攻撃した。

デフリン報道官はCNNに対し、IDFは「ストップウォッチや日程表に従って動いているのではなく、目標達成に向けて行動している」と述べた。その目標は「イランの政権を大幅に弱体化させること」だとした。

また、米国とイスラエルによる大規模な対イラン攻勢によって、レバノンの武装組織ヒズボラが戦闘に加わることになったと説明した。昨夏の「12日間戦争」では、ヒズボラは参戦を見送っていた。

イスラエル当局者によると、レバノンでの軍事作戦は、イランとの戦争が終結した後も続く可能性がある。IDFは北部国境にさらに部隊を送り込み、領土を掌握してヒズボラを後退させようとしている。