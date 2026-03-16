動物たちがお花見準備を盛り上げる！アトレ上野ではしご酒も楽しめる春のキャンペーン開催
アトレ上野は3月19日から4月19日、春のキャンペーン「アトレデハナミジュンビ-ちょっといいハルをテイクアウト-」を開催する。
キャンペーン「アトレデハナミジュンビ-ちょっといいハルをテイクアウト-」
期間中は、人気イラストレーター「とつかみさこ」氏を起用し、お花見を楽しむ動物たちを描いたメインビジュアルや館内装飾を展開する。メインビジュアルは、つかみさこ氏が今回の企画のために書き下ろした。特設サイトでは、とつかみさこ氏の描く愛らしい動物たちが、お花見をスマートに楽しむための「アトレデハナミジュンビ」を全5回にわたって提案する。
アトレデハナミジュンビ
対象ショップのアルコールメニューの注文で最大300円分のクーポンがもらえる「ハシゴ酒スタンプラリー」を実施する。
ハシゴ酒スタンプラリー
館内の各ショップでは、京橋 千疋屋の「春咲き誇る桜BOX」やビアカクテル、桜の香りのオードトワレなど、お花見気分を高める限定グルメやグッズが勢ぞろいする。
春咲き誇る桜BOX
また、「ジェラート ピケ」も同日オープン。JR上野駅浅草口地下のレトロゲートでは、「ジェラート ピケ」ブランドの世界観を表現した特別ラッピング装飾を実施する。
キャンペーン「アトレデハナミジュンビ-ちょっといいハルをテイクアウト-」
期間中は、人気イラストレーター「とつかみさこ」氏を起用し、お花見を楽しむ動物たちを描いたメインビジュアルや館内装飾を展開する。メインビジュアルは、つかみさこ氏が今回の企画のために書き下ろした。特設サイトでは、とつかみさこ氏の描く愛らしい動物たちが、お花見をスマートに楽しむための「アトレデハナミジュンビ」を全5回にわたって提案する。
対象ショップのアルコールメニューの注文で最大300円分のクーポンがもらえる「ハシゴ酒スタンプラリー」を実施する。
ハシゴ酒スタンプラリー
館内の各ショップでは、京橋 千疋屋の「春咲き誇る桜BOX」やビアカクテル、桜の香りのオードトワレなど、お花見気分を高める限定グルメやグッズが勢ぞろいする。
春咲き誇る桜BOX
また、「ジェラート ピケ」も同日オープン。JR上野駅浅草口地下のレトロゲートでは、「ジェラート ピケ」ブランドの世界観を表現した特別ラッピング装飾を実施する。