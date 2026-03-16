希少な北海道産さつまいも使用。アイス感覚で食べる「さつま芋冷やしキャラメリゼ」発売
アソンブロッソ北海道は3月7日から、美唄産の希少なさつまいもを使用した「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」を、Makuakeにて販売開始した。
北海道産さつま芋の冷やしキャラメリゼ
同商品は、全国シェアわずか0.26%という極めて希少な北海道産さつまいもの魅力を広めるべく、地元の生産者である新井農場の荒井翔悟氏と協力して開発した。
特別豪雪地帯である北海道・美唄で育った希少な紅はるかを用い、素材本来の旨味を活かす製法で仕上げている。乳や卵、小麦、人工甘味料を一切使用せず、北海道産原料を主体としているのが特長。
北海道産原料を主体に
アイス感覚で冷やしたまま食べるのがおすすめだが、レンジやトースターで温めて食べるなど、シーンにあわせてさまざまな食べ方ができる。
さまざまな食べ方で楽しめる
冷やし大学芋のほか、自社で人気のフライドポテトや専用ソルトとのセット品もリターンとして用意する。プロジェクトは3月31日まで実施する。
北海道産さつま芋の冷やしキャラメリゼ
同商品は、全国シェアわずか0.26%という極めて希少な北海道産さつまいもの魅力を広めるべく、地元の生産者である新井農場の荒井翔悟氏と協力して開発した。
特別豪雪地帯である北海道・美唄で育った希少な紅はるかを用い、素材本来の旨味を活かす製法で仕上げている。乳や卵、小麦、人工甘味料を一切使用せず、北海道産原料を主体としているのが特長。
北海道産原料を主体に
アイス感覚で冷やしたまま食べるのがおすすめだが、レンジやトースターで温めて食べるなど、シーンにあわせてさまざまな食べ方ができる。
さまざまな食べ方で楽しめる
冷やし大学芋のほか、自社で人気のフライドポテトや専用ソルトとのセット品もリターンとして用意する。プロジェクトは3月31日まで実施する。