米国に1点差で敗戦…ゲレーロJr.らは怒り心頭

■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表に1-2で敗れた。8回、9回には三振を巡り“疑惑の判定”が続出。米国のファンからも「なんという酷い判定」「酷すぎる球審」と批判が集まった。

先制したのはドミニカだった。2回、ジュニオール・カミネロ内野手が、米国先発のポール・スキーンズ投手から豪快な一発。投げては、先発のルイス・セベリーノ投手が3回まで米国打線を無失点に抑えた。

しかし、4回にガナー・ヘンダーソン内野手に同点弾を浴びると、1死後にマウンドに上がった2番手のグレゴリー・ソト投手もロマン・アンソニー外野手に本塁打を打たれ逆転を許した。

5回以降は両チームともに無得点の痺れる展開。そんな中、8回には先頭のフアン・ソト外野手が低めのボールに見えるような投球をストライクと判定され三振に。ソトは審判に怒りを露わにした。

さらに9回2死でもヘラルド・ペルドモ内野手へフルカウントからの8球目、低めの球を再びストライクと判定され、見逃し三振で試合が終了した。まさかの結末にソト、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手も両手を上げて不服を露わにしていた。SNSでは米国からも非難が殺到。「なんだこれ」「この大会疑問が残るストライク判定が多すぎ」「また審判が台無しにした」「球審の国籍は？」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）