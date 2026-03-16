この見た目で『洗える』の！？【ROPÉ PICNIC】お手入れ簡単♡「きれいめバッグ」

ヘビロテしているバッグは、ふとした時に汚れが気になることも。服と同じようにバッグも洗えたらいいのに……。そんな希望を叶えてくれるアイテムを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で発見！ 今回注目したのは手洗い可能な「きれいめバッグ」。通勤やお出かけで頻繁に使うものだからこそ、お手入れのしやすさを重視してバッグを選びませんか？

洗練見えが狙えるワンハンドルバッグ

【ROPÉ PICNIC】「シーンレスワンハンドルトートバッグ」\4,389（税込）

シンプルなデザインで、オン・オフ問わず活躍しそうなワンハンドルバッグ。レザー調素材を使用したきれいめデザインながら、自宅で手洗いできる仕様。A4サイズ対応で、通勤や学校行事などにも頼れる収納力も魅力。ブラックやキナリなど使いやすいカラー展開で、きちんと感をキープしながら気負わず持てそうです。

さりげない甘さが大人かわいいトートバッグ

【ROPÉ PICNIC】「リボンディティールトートバッグ」\3,289（税込）

こちらも同じく手洗いできるバッグです。フロントのリボンディテールがフェミニンさをプラスしつつ、甘すぎないデザインなのできれいめコーデにも自然になじみそう。長財布が収納できるサイズで、身軽に出かけたいシーンにぴったり。おしゃれと清潔感を両立したい、大人世代におすすめのバッグです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M