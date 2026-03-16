ニート兄「おれの飯は？」父が倒れても他人事。「もう我慢できない」家族のため、鬼になった妹は

家族の問題は、外から見れば単純でも、当事者にとっては簡単に割り切れないものです。お互いを想うからこそ、どこまで手を差し伸べるべきか、その境界線を見極めるのも難しいですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

終わりのない依存

私の兄は30代後半になっても、定職に就かず、いわゆるニートの状態が続いていました。



独身実家暮らしで、生活費は両親の年金から。





昼過ぎに起きてはゲーム三昧の日々……。

「私たちが死んだらこの子はどうなるのか」と嘆く両親に、兄は守られ続けてきたのです。

私が何度「ちゃんと自立しなよ」と注意しても、兄は「うるせえ、お前には関係ないだろ」と逆ギレするばかり。

両親に依存しきっている兄と、それを許してしまう両親の間で、私は行き場のないモヤモヤを募らせ、絶望に近い感情を抱いていました。

突然訪れた危機

そんな日常は、父が脳梗塞で倒れたことで一変しました。

幸い命は助かりましたが、軽い麻痺が残り、介護が必要な状況に。



ところが、今後の費用や生活を話し合う緊迫した場面でも、兄が放った言葉は「おい、おれの飯は？」という、信じられないものでした。

自分の足元が崩れかけているのに、まだ誰かが世話をしてくれると信じている。



その他人事のような態度に、怒りで手が震えました。