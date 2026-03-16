春の本命、これかも♡ 単体でも混ぜても◎な【セザンヌの人気チーク】新色をレポ！

【CEZANNE（セザンヌ）】の人気「ブレンドカラーチーク」に、新たな2色が仲間入り！ しっとりとした粉質と、この価格帯とは思えない上品なツヤ感で支持を集めるシリーズから、春らしい「03 サクラミルフィーユ」と、ハイライトにフォーカスした新展開「H1 ペールハイライト」が登場しました。血色も光も、混ぜ方次第。気になる仕上がりを、さっそくチェックします。

ピンクベージュで春メイクを更新。人気チークに新色が登場！

【セザンヌ】「ブレンドカラーチーク」03 サクラミルフィーユ \781（税込）

4色混ぜて使っても、1色だけをのせてもきれいに決まる、グラデーションタイプのチーク。混ぜ具合でツヤ寄りにも、マット寄りにもニュアンスを調整できるのが魅力です。パウダーでありながら、オイル配合のしっとりとした粉質。ふわっとなじみながら、肌の上で浮きにくい仕上がりは、既存色の頃から評判です。既存色の01は血色感コーラル、02は透明感ピンク。そこに加わる新色は、ほんのり甘さを含んだピンクベージュ。肌になじみやすい穏やかなトーンです。

大人にも似合うやわらかピンク。“落ち着き可愛い”頬へ

実際に肌に乗せてみると、さくらピンクをベースにした、やわらかなニュートラルカラーという印象。落ち着きのある可愛さで、内側からほわっと色づくような仕上がりです。A・C・Dを混ぜて使えば、やさしくにじむ血色トーンが親しみやすさをプラス。主張しすぎず、シーンや年齢を問わず取り入れやすいバランスに。4色すべてを重ねるとツヤが加わり、頬がふっくらしたように見えます。均一に混ぜにくいときは、A・C・Dで血色をつくったあと、Bでツヤを足すのもおすすめ。

単色使いも優秀。チークとしてはもちろん、アイシャドウにもなじみやすく、Bのきらめきは鼻先や

涙袋のポイントにも活躍しそうです。

ハイライトにフォーカスした新展開！ ブレンドシリーズの新しい選択肢

【セザンヌ】「ブレンドカラーチーク」H1 ペールハイライト \781（税込）

人気チークシリーズから登場した、透け感タイプの“ハイライト”。チーク同様の4色構成で、ペールトーンのベージュ、ホワイト、イエロー、ピンクをセットしたパレットです。ブレンドすればやわらかなツヤに、単色ならそれぞれ色の個性が活きます。シリーズの延長線にありながら、少し意外なアプローチが光るアイテムです。

光を“添える”透け感設計。部分使いで広がる使い道

サッとひと塗りで輝きをON。繊細なのに埋もれない、上品なツヤ感です。ギラつきとは無縁で、光を“添える”ような仕上がり。透けるように発色するので、強すぎず使いやすいです。Aはパール感のあるベージュ。肌なじみがよく、顔立ちをふっと華やがせてくれます。Bは透明感を引き出すツヤホワイト。Tゾーンやあご先に仕込めば、さりげなく明るさを仕込むような仕上がりに。Cはほんのり可愛げを足すニュアンスピンク。Dは茶ぐすみをやわらげるイエロー系です。

単体でも成立するけれど、組み合わせてこそ真価を発揮。部分ごとに使い分ける楽しみが広がります。

血色もツヤも、混ぜ方ひとつで印象チェンジ。春のメイクを軽やかに更新してくれそうなパレットです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F