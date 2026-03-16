WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。本塁打2発と6投手による執念の継投を演じ、1点差を守り切った。しかし、最後は微妙な判定で見逃し三振に。ドミニカ共和国のナインは不満を露わにした。海外ファンからも大ブーイングが起きている。

球場が固唾をのんで見守った1球。WBCの歴史に残る名勝負は微妙な判定だった。

2死三塁、フルカウントから剛腕ミラーが投じた8球目の低め変化球をペルドモは自信を持って見逃した。ところが、ストライク判定で試合終了。ペルドモは驚いた表情を浮かべ、ベンチのゲレーロJr.らは両手を広げて抗議の意思を示した。ただ、ドミニカナインの怒りは虚しく、判定は変わらず。よもやの形で敗退が決まった。

WBC公式Xは米国の勝利を伝える決着の瞬間を伝えたが、判定に関するコメントが海外ファンから続々と寄せられた。

「審判はただ家に帰りたかっただけだ」

「歴史に残るような名勝負が、あんなひどい判定で終わったなんて信じられない」

「爆笑。ホームプレートの審判こそ、本当の“キャプテン・アメリカ”だな」

「アメリカ人として言うけど、あれはストライクじゃなかった。あれをストライクだと言う人がいるなら、それはちょっとおかしい」

「審判は一晩中、両チームに対してストライクゾーンが低めだった。決してどちらか一方に偏った判定ではなかった」

「ドミニカは完全に勝ちを盗まれた。今すぐ野球にABS（自動判定システム）を導入すべきだ」

「おそらく今シーズン最高のABSの宣伝になるだろう」

直後から勝利した米国の地元メディアでも判定に疑問を呈する声がX上で次々と上がっており、波紋が広がっている。



（THE ANSWER編集部）