ヘンクのセカンドチームでプレーする横山歩夢

ベルギー1部KRCヘンクのセカンドチームであるヨング・ヘンクでプレーする日本人MF横山歩夢が、ベルギー2部第30節のRFCセラン戦で、1ゴール1アシストを記録してチームの全2得点に絡む活躍で2-2の引き分けに貢献した。

横山のゴールは個の力を見せるスーパーゴールであり、SNSでは「トップチームでプレーさせるべきだ」といった声があがっている。

左サイドで先発した横山は、前半12分にクロスから先制ゴールをアシストした。そして1-0で迎えた同37分に、素晴らしいゴールを決める。左サイドでボールを受けた横山は、中央へカットイン。ペナルティーエリアの左角にさしかかった所で中に切り込むと、右足を振り抜いた。鋭いシュートはGKが懸命に伸ばした手に当たることなく、クロスバーの下を強く叩いてゴールネットを揺らした。

横山の1ゴール1アシストで、2点をリードして前半を折り返したヨング・ヘンクだったが、後半に2失点を喫して2-2のドローで試合を終えた。

チームは勝ち切れていないが、横山の活躍ぶりにSNS上では「この男はトップチームでプレーさせるべきだ」「その角度好きだねー」「素晴らしいゴール」「横山えぐい」「そろそろトップでプレー見たいよねー」「マジでナイスゴールだねー」「ワンダーゴール」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）