◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ドミニカ共和国にとっては、後味の悪い敗退となった。１−２の９回２死三塁。一打同点のチャンスで、９番ぺルドモはボールを見極めてファウルでカットするなど７球粘った。しかし、フルカウントからの８球目、ボールと確信して見逃した低めのスライダーは非情のストライクの判定。見逃し三振でゲームセットとなり、ドミニカ共和国の準決勝敗退が決まった。

ストライク判定の瞬間、ぺルドモは思わず両手を上げてショックをあらわにした。ぺルドモが四球で出塁していれば、同点機は逆転サヨナラのチャンスへと拡大し、しかも強打者の１番タティスに回っていただけに、ベンチも呆然。ダッグアウトでは、ゲレロやマチャドらが判定に納得できず、声をあげて頭を抱えた。この１球は、ＭＬＢ公式サイトの配球チャートでも低めに外れるボールゾーンに表示された。

米スポーツネット局「ＥＳＰＮ」の名物記者・ジェフ・パッサン氏は自身のＸで「あの試合があんな形で終わってはいけない。残念だ」とつぶやいていた。