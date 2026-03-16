瀧内公美、“推し”の受賞に涙「本当にうれしい」 アカデミー賞中継で喜び爆発
米ロサンゼルスで現地時間15日（日本時間16日）に開催された世界最高峰の映画賞「第98回アカデミー賞」授賞式を生中継したNHK BSの特番に、俳優の瀧内公美がゲスト出演。“推し”として公言してきたポール・トーマス・アンダーソン監督（PTA）の受賞に涙を浮かべながら喜びを語った。
【画像】そのほかの撮りおろし写真
アンダーソン監督が手がけた映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、作品賞、監督賞、脚色賞、助演男優賞（ショーン・ペン）、編集賞（アンディ・ユルゲンセン）、新設されたキャスティング賞（カサンドラ・クルクンディス）の計6部門を制覇。今回の最多受賞作となった。
番組内で瀧内は、「PTAが取りましたね。本当にうれしいです。親戚なの？というくらい一度も会ったことはないんですけど、ずっと応援し続けてきたので本当にうれしい。感謝です」と、喜びを爆発させた。
アンダーソン監督は世界三大映画祭（カンヌ・ベネチア・ベルリン）の監督賞を制覇しつつも、オスカーには縁がなかった。これまで『ブギーナイツ』『マグノリア』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『インヒアレント・ヴァイス』『ファントム・スレッド』『リコリス・ピザ』でノミネートを受けながら無冠が続いていたアンダーソン監督。
今回ついに悲願を達成し、脚色賞を受賞したときには「私がもらっていいのか」、監督賞受賞時には「この賞を取るまで本当に長い道のりだった。心から感謝している」と語り、この日3つ目のオスカー像（トロフィー）を手にした時は「なんて夜だ」と語った。
これまでアンダーソン監督の作品を追い続けてきたという瀧内は、「なぜ受賞できないんだろうとずっと思っていた。映画に対して常に真摯（しんし）で愚直な姿勢の監督が受賞してくれて、本当にうれしい」と熱弁していた。
一方、瀧内自身も出演する映画『国宝』は、日本作品として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされたものの惜しくも受賞は逃した。レッドカーペットで笑顔を見せる李相日監督を見て、「現場では見たことのない李さんの笑顔。（現場では）ずっとしかめ面してて。今ほっとしてるんでしょうね。笑顔にほっとしました」とコメントする場面も。また、「豊川京子さん（ヘアメイク）は役者を気持ちよく現場に送り出してくださる方ですので、京子さんがこの賞にノミネートされたことが、私は個人的にすごくうれしい」と話していた。
番組のエンディングで廣瀬智美アナウンサーから「『国宝』チームの皆さんからお話を聞いてくださいね」と声をかけられる場面もあったが、瀧内は最後までPTA監督への祝福の言葉を口にし、「本当におめでとうございます」と笑顔でコメントを締めくくった。
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アンダーソン監督が手がけた映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、作品賞、監督賞、脚色賞、助演男優賞（ショーン・ペン）、編集賞（アンディ・ユルゲンセン）、新設されたキャスティング賞（カサンドラ・クルクンディス）の計6部門を制覇。今回の最多受賞作となった。
アンダーソン監督は世界三大映画祭（カンヌ・ベネチア・ベルリン）の監督賞を制覇しつつも、オスカーには縁がなかった。これまで『ブギーナイツ』『マグノリア』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『インヒアレント・ヴァイス』『ファントム・スレッド』『リコリス・ピザ』でノミネートを受けながら無冠が続いていたアンダーソン監督。
今回ついに悲願を達成し、脚色賞を受賞したときには「私がもらっていいのか」、監督賞受賞時には「この賞を取るまで本当に長い道のりだった。心から感謝している」と語り、この日3つ目のオスカー像（トロフィー）を手にした時は「なんて夜だ」と語った。
これまでアンダーソン監督の作品を追い続けてきたという瀧内は、「なぜ受賞できないんだろうとずっと思っていた。映画に対して常に真摯（しんし）で愚直な姿勢の監督が受賞してくれて、本当にうれしい」と熱弁していた。
一方、瀧内自身も出演する映画『国宝』は、日本作品として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされたものの惜しくも受賞は逃した。レッドカーペットで笑顔を見せる李相日監督を見て、「現場では見たことのない李さんの笑顔。（現場では）ずっとしかめ面してて。今ほっとしてるんでしょうね。笑顔にほっとしました」とコメントする場面も。また、「豊川京子さん（ヘアメイク）は役者を気持ちよく現場に送り出してくださる方ですので、京子さんがこの賞にノミネートされたことが、私は個人的にすごくうれしい」と話していた。
番組のエンディングで廣瀬智美アナウンサーから「『国宝』チームの皆さんからお話を聞いてくださいね」と声をかけられる場面もあったが、瀧内は最後までPTA監督への祝福の言葉を口にし、「本当におめでとうございます」と笑顔でコメントを締めくくった。