女優の渋谷凪咲（29）と、実業家の笹川友里（35）が16日、都内で「Barbie Icons ―Shaping our World―」の授賞式に出席した。

「未来に向かって自分らしく進む女性」を称えるアワードで、今回が初開催。ドラマやテレビ番組、CMなどで、目覚ましい活躍を見せている渋谷と、女性のキャリアなどを支援する企業「NewMe株式会社」で役員を務める笹川らが選出された。

バービー人形のようなピンク色のドレスで登壇した渋谷は、「小っちゃい頃からたくさん遊んできたので、あの頃の友達とこんな形で再会できたことがうれしい」と喜んでいた。

式典では、トロフィーではなく頭にティアラ、胸にたすきを付けた、真っ赤なドレス姿のバービー人形が渋谷らに贈られた。

渋谷は「挑戦、変化そして自分自身の可能性を信じ、心をときめかせながら生きていくことを自分の心の中でコツコツと大切にしていたんですけど、それが受賞理由だったことがうれしい」と感激。「そのままでいいんだよと背中を押してもらえた気持ちです。未来に心をときめかせながら、これからも生きていきたいと思います」と目を輝かせていた。

「女性たちへのエール」を求められた笹川は「女性ってつい、完璧にできる状態にならないと、『できる』って言えない生き物。私自身も20代の時は、本当にそうでアナウンサー時代はしんどかった」と回想。「いま、35（歳）になって上は5歳、下は2歳の子育てもしているんですけど、いまは『できない』って言えるようになったし、人を頼れるようになった。歳を重ねて完璧じゃなくてもいいかと思えるようになって楽になりました。女性は変化し続けられる生き物。いま苦しい人も、ちょっとずつ楽になるし変化を恐れずにいればちょっとずつ光りが見えてくると思う」と呼びかけていた。