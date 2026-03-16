【パリ＝秋山洋成、北京＝照沼亮介】米中両政府は１５日、フランス・パリで貿易問題を巡る閣僚級協議を始めた。

米国は中国に対しイラン産原油の購入縮小を求め、代わりに米国産の購入拡大を要求する可能性がある。

米国のベッセント財務長官と中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相は１５日、６時間以上会談した。１６日も協議を続ける。第２次トランプ政権の発足後、閣僚級協議は６回目となる。

米国側は原油のほか、米ボーイング製の航空機や米国産大豆の購入拡大を求める。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制も議題に上る見通しだ。

米国側はこれまで関税措置を打ち出しながら中国と交渉を進めてきたが、米連邦最高裁判所が「相互関税」などを違法とする判決を下している。

米国通商代表部（ＵＳＴＲ）は１１日、新たな関税発動に向け、不公正な貿易慣行のある国・地域に対し制裁関税を課す「通商法３０１条」に基づく事前調査を始めると発表した。これに対し、中国商務省の報道官は１６日、米国との閣僚級協議で米国の事前調査に抗議したと明らかにした。

閣僚級協議は今月末に中国・北京で予定されていた米中首脳会談に向け、事前調整が目的とされていた。