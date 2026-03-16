「選手に対して心無い言葉が届いているとも聞いています」侍32歳、敗戦の責任受け止め、一部ファンには抑制求める「言葉に叱咤があるのかどうかは、選手自身が一番分かります」【WBC】
近藤は敗戦の責任を受け止めた(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。
【写真】近藤が自身のSNSに投じた実際のメッセージ
そんな中、侍ジャパンの近藤健介が日本時間16日に自身のインスタグラムを更新。今大会13打数ノーヒットと厳しい内容となったが、結果をしっかり受け止めながら、前を向く姿勢を示した。
日本の敗戦後に投稿したと見られるメッセージには、こうつづられている。
「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした。自分の力の無さ、そしてメジャーのトップクラスの選手との力の差を肌で感じました。まだまだ鍛え直します。」としながら、続けて「また、選手に対して心無い言葉が届いているとも聞いています。もちろん結果はしっかり受け止めています。ただ、その言葉に叱咤があるのかどうかは、選手自身が一番分かります。」として、誹謗中傷に関しては控えてほしいと訴えた。
最後は「たくさんの叱咤激励を選手は力に変えて、2026年シーズンも全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。」と締めた近藤。
24年の本塁打、打点の二冠、23年の前回大会では不動の2番打者としてチームを支えるなど、球界屈指のスラッガーですら今大会は苦しんだ。また、選手への誹謗中傷に関しては一次ラウンドでも確認されたとあって、選手会も注意喚起を行っていた。
この近藤のメッセージにはフォロワーの間からも「こんなもんじゃないってみんな分かってます」「胸を張って帰ってきてください！」「こんな時でも選手を守る言葉を発せる近ちゃんがかっこいいです！」と応援の声が続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]