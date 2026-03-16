米国が3大会連続の決勝進出 9回は守護神ミラーが160キロ超連発…ドミニカを粉砕 事実上の“頂上決戦”を制す【WBC】
米国がドミニカを倒し、3大会連続のWBC決勝進出を決めた(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークで米国がドミニカ共和国と準決勝を戦い、2−1で勝利した。WBC3大会連続の決勝進出を決めた。
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9回は守護神のミラーが、先頭のカミネロを最速164キロの直球と、最後は143キロのスライダーで空振り三振に仕留めた。その後、一死二塁と走者を背負ったが、右腕は160キロ超えを連発。粘るドミニカ打線を力でねじ伏せた。
この試合、2回にドミニカのカミネロが昨季サイ・ヤング賞右腕のスキーンズから左越えソロを放って1点を先制すると、米国が4回にヘンダーソンが右中間へソロ、続くアンソニーが中越えソロを放って2−1と逆転に成功した。
3回には二死一塁でドミニカのマルテが右前打を放ったが、三塁を狙ったタティスJr.を右翼手のジャッジがレーザービームで刺すスーパープレーでスタンドをわかせた。
また、5回には、そのジャッジの中堅への本塁打性の大飛球をドミニカの中堅手・ロドリゲスがホームランキャッチ。強豪同士の一戦らしくレベルの高いプレーが両チームとも随所に見られたが、事実上の頂上決戦といわれた一戦を制したのは、米国だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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