キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…細胞たちとハートフルな笑顔も 『ユミの細胞たち』シーズン3、ティザーポスター＆予告公開
俳優のキム・ゴウンが主演する韓国発の大ヒットテレビシリーズ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）のティザーポスター、予告動画が公開された。
【動画】キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…『ユミの細胞たち』シーズン3予告
原作は韓国で35億ビューを誇る大人気ウェブトゥーン。2021年にキム・ゴウンが主演でテレビシリーズ化され、『梨泰院クラス』のアン・ボヒョン、GOT7のパク・ジニョンとの恋模様も大きな話題を集めた。
主人公・ユミの感情を、個性豊かな“心の中の細胞”として3Dアニメーションで描き、ユニークな設定と、実写と融合した新感覚の映像表現でも話題に。なんてことのない日常の感情や恋の問題に直面するユミのリアルな心理描写は、現代を生きる女性の普遍的な悩みとリンクし共感を呼んだ。
新シリーズでは『私たちのブルース』『ヒエラルキー』などへの出演で大ブレイク中の若手俳優、キム・ジェウォンの出演も明かされ、新たなロマンスにも早くから期待が高まっている。
公式インスタグラムでは「やってきました！『ユミの細胞たち』が帰ってきました！ユミが再びつづる、愛あふれる成長日記。今回もご覧いただけますよね？」とのメッセージと共に、韓国では4月13日より公開・放送となることが伝えられた。
また、公開された予告動画では、ユミ（キム・ゴウン）がスンロクを演じるキム・ジェウォンにときめく様子が映し出されている。
【動画】キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…『ユミの細胞たち』シーズン3予告
原作は韓国で35億ビューを誇る大人気ウェブトゥーン。2021年にキム・ゴウンが主演でテレビシリーズ化され、『梨泰院クラス』のアン・ボヒョン、GOT7のパク・ジニョンとの恋模様も大きな話題を集めた。
主人公・ユミの感情を、個性豊かな“心の中の細胞”として3Dアニメーションで描き、ユニークな設定と、実写と融合した新感覚の映像表現でも話題に。なんてことのない日常の感情や恋の問題に直面するユミのリアルな心理描写は、現代を生きる女性の普遍的な悩みとリンクし共感を呼んだ。
公式インスタグラムでは「やってきました！『ユミの細胞たち』が帰ってきました！ユミが再びつづる、愛あふれる成長日記。今回もご覧いただけますよね？」とのメッセージと共に、韓国では4月13日より公開・放送となることが伝えられた。
また、公開された予告動画では、ユミ（キム・ゴウン）がスンロクを演じるキム・ジェウォンにときめく様子が映し出されている。