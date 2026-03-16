２０〜５０代正社員女性が思う人生幸福度の自己点数は平均６１・１点　働くモチベーションで２０代は「推し」も

株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は１６日、正社員女性８００人（２０代〜５０代各２００人）に聞いた「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」の結果を発表した。

正社員女性に人生の幸福度を１００満点で評価してもらったところ、８０−１００点は３４・３%、５０−７９点は４４・１％、４９点以下は２１・６％となり、平均点は６１・１点だった。

自己点数について加点となる要素は「趣味やプライベートの楽しみ（４７・９%）」がトップとなり、「休日の充実度・自由に使える時間（４７・０%）」「親・兄弟姉妹など家族との関係（４０・１%）」と続いた。

一方、減点となる要素は、「給与・収入の満足度（３９・４%）」がトップとなり、「将来性（キャリアアップの機会など）（３１・５%）」「貯蓄・資産形成の進捗（投資など）（３１・１%）」と続いた。

仕事のモチベーションを維持または上げてくれるものを複数回答で聞いたところ、「趣味・プライベートの楽しみ（２７・０%）」がトップとなった。年代別ではいずれの年代でも「趣味・プライベートの楽しみ」が上位３位にランクインした。２０代では「推し（２３・０%）」が２位にランクインしており、３０代では「職場の仲間（２４・０%）」が２位。また、５０代では「資産形成（２４・０%）」が３位に入るなど、共通して「趣味・プライベートの楽しみ」が上位に挙がっているなか、年代ごとで特徴も見られた。