「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表１−２米国代表」（１５日、マイアミ）

ドミニカ共和国代表が１点に泣き決勝進出を逃した。九回２死三塁、ストライク判定に思わずペルドモは頭を抱えてしゃがみこんだ。試合後には「あれは１００％ボールだった」と語った。

１点を追う九回、１死からロドリゲスが四球を選んで出塁した。さらに代打・クルーズの初球にバッテリーエラーで二塁へ進んだ。遊ゴロ間にロドリゲスは三塁へ。ペルドモとミラーの勝負はフルカウントまでもつれ、８球目は低めのゾーンへ。ペルドモは四球を確信してバットを三塁側へ投げようとしたが、まさかのストライクコールに思わず頭を抱えてしゃがみ込んだ。

ベンチでもゲレーロらが驚きの表情を浮かべたワンシーン。ＭＬＢ公式の１球速報でも８球目はボールゾーンだった。ローンデポ・パークの記者席でも中南米系の記者が「完全なボールだろ！」とリプレー映像を見ながらつぶやくシーンもあった。さらにスタンドではファンも激高していた。

ただこの日の球審は低めのゾーンが広い傾向にあり、試合中も幾度となく打者が困惑するシーンがあった。プホルス監督は「終わり方の不満は言いたくない」と前置きした上で「素晴らしい試合だった。勝利に向けてすべてのことはやったと思う」と語った。