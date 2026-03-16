フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。15日、肺炎により69歳で死去した大相撲の元大関若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんを追悼した。

日高さんは鹿児島県出身。「南海の黒ヒョウ」の愛称で親しまれ、2度の幕内優勝を果たした。アイドル歌手の高田みづえ（65）と結婚した。

松山は「俺も知らなかったんだけど、鹿児島県出身ってそれは分かってたんだけど、1957年1月12日、鹿児島県種子島に生まれる。8人きょうだいの末っ子で六男。俺と1学年違うってことか。種子島だったんだな」と切り出した。

高田とは「歌手として付き合いはあった」とした上で「みづえ、本当に残念だったな。親方が病気で入院という中で非常につらい厳しい毎日を過ごしていたのかもしれないけど、ここまで親方が頑張れたのは、みづえ、お前がしっかり支えたからこそ、ここまで来られたんだと思います」としのんだ。

生放送は通常の北海道札幌市のSTVラジオではなく、FM NACK5の東京スタジオで行われた。