【大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.】 12月 発売予定 価格：33,000円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.」を12月に発売する。価格は33,000円。

本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル「大崎甘奈」を約1/6スケールフィギュア化。「ガルディエーヌトルマリン」衣装で立体化され、にこやかな表情に背中の羽、特徴的な台座デザインが再現されている。

羽にはパールとラメで塗装が施され、きらめく高級感を演出。髪やスカートは広がりを持たせて立体的に仕上げられ、躍動感のある造形となっている。

衣装のリボンやフリル、アクセサリーの細部も精密に作り込まれている。

大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.

12月 発売予定

価格：33,000円

スケール：約1/6

サイズ：全高約185mm、横幅約240mm

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