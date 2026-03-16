「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.」が12月に発売
【大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.】 12月 発売予定 価格：33,000円
12月 発売予定
ユニオンクリエイティブは、フィギュア「大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.」を12月に発売する。価格は33,000円。
本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル「大崎甘奈」を約1/6スケールフィギュア化。「ガルディエーヌトルマリン」衣装で立体化され、にこやかな表情に背中の羽、特徴的な台座デザインが再現されている。
羽にはパールとラメで塗装が施され、きらめく高級感を演出。髪やスカートは広がりを持たせて立体的に仕上げられ、躍動感のある造形となっている。
衣装のリボンやフリル、アクセサリーの細部も精密に作り込まれている。
大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.
12月 発売予定
価格：33,000円
スケール：約1/6
サイズ：全高約185mm、横幅約240mm
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