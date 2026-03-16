「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」より「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.」が予約開始！
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」の予約受付を開始した。発売は2027年2月を予定しており、予約期間は2027年1月31日15時まで。価格は12,100円。
本製品は、ゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」より、主人公にして、後に伝説の傭兵“BIGBOSS”と呼ばれる男「ネイキッド・スネーク」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化したもの。
潜入地で入手した、最新スニーキングスーツで立体化しており、全身の可動は潜入アクションを表現できるよう調整。付属する銃器、ナイフの構えや、匍匐姿勢などもリアルに決めることができるほか、無精ヒゲを生やした無骨な表情のフェイスには、眼球可動ギミックを内蔵している。
敵の頭上に出る「！」マークや、マップに隠されているケロタン、愛用のダンボールなどのユニークなアイテムも付属しているため、ゲーム中の様々なシーンを楽しむことができる。
また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で予約すると、限定特典として新規造形のヘッドパーツを追加。右目に重いダメージを負い、眼帯を着用した状態の「眼帯付き顔」が付属する。
「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」サイズ：全高 約160mm 素材：PVC、ABS、POK、POM、紙 付属品
オプションハンドパーツ×8
ナイフ×1
ナイフ用鞘×1
ハンドガン×1
ハンドガン（サプレッサー付き）×1
ハンドガンのホルスター×1
双眼鏡×1
ライフル×1
ケロタン×1
「！」マーク×1
ダンボール×1
ディスプレイスタンド×1
＜海洋堂直営店限定特典＞
眼帯付き顔×1
海洋堂直営店限定特典「眼帯付き顔」
【ご予約開始📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) March 16, 2026
リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツVer.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）が、本日12：00より予約開始‼
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海洋堂直営店で予約すると特典として、「眼帯付き顔」が付属❗… pic.twitter.com/POYuKc68Tc
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