【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 予約期間：3月16日12時～2027年1月31日15時 2027年2月 発売予定 価格：12,100円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」の予約受付を開始した。発売は2027年2月を予定しており、予約期間は2027年1月31日15時まで。価格は12,100円。

本製品は、ゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」より、主人公にして、後に伝説の傭兵“BIGBOSS”と呼ばれる男「ネイキッド・スネーク」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で商品化したもの。

潜入地で入手した、最新スニーキングスーツで立体化しており、全身の可動は潜入アクションを表現できるよう調整。付属する銃器、ナイフの構えや、匍匐姿勢などもリアルに決めることができるほか、無精ヒゲを生やした無骨な表情のフェイスには、眼球可動ギミックを内蔵している。

敵の頭上に出る「！」マークや、マップに隠されているケロタン、愛用のダンボールなどのユニークなアイテムも付属しているため、ゲーム中の様々なシーンを楽しむことができる。

また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で予約すると、限定特典として新規造形のヘッドパーツを追加。右目に重いダメージを負い、眼帯を着用した状態の「眼帯付き顔」が付属する。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」

海洋堂直営店限定特典「眼帯付き顔」

サイズ：全高 約160mm 素材：PVC、ABS、POK、POM、紙 付属品オプションハンドパーツ×8ナイフ×1ナイフ用鞘×1ハンドガン×1ハンドガン（サプレッサー付き）×1ハンドガンのホルスター×1双眼鏡×1ライフル×1ケロタン×1「！」マーク×1ダンボール×1ディスプレイスタンド×1＜海洋堂直営店限定特典＞眼帯付き顔×1

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