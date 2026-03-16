大丸梅田店、新たな「カフェ＆ベーカリーゾーン」を発表 世界大会日本代表×老舗のパン屋、「STARBUCKS RESERVE Cafe」など【一覧】
最規模リニューアル中の大丸梅田店（大阪市北区）は16日、食品フロアのリニューアル第2弾情報として、「カフェ＆ベーカリーゾーン」を4月20日にオープンすると発表した。
【写真多数】大丸梅田店「カフェ＆ベーカリー」ゾーンの注目ショップ 「D.baguette by parigot & DIA」＆「STARBUCKS RESERVE Cafe」など
カフェ＆ベーカリーゾーンは、地1階東に誕生する。世界大会日本代表シェフと老舗ベーカリーの共創による全国初ブランドや、梅田初出店のカフェなど、新ショップ4店、リニューアル2店が登場する。また、地1階東には「バラエティデリカゾーン」もオープンする。
■「D.baguette by parigot & DIA」（ディー バゲット バイ パリゴ＆ダイヤ） ※NEW／全国初登場
2011年・2013年にパンの世界大会「モンディアル・デュ・パン」の日本代表を務め、大阪・関西万博のベーカリーEXPOでも技術を披露した、実力派ブーランジェ 安倍竜三シェフ。その世界レベルの技術と哲学を受け継ぐ新ベーカリーが、全国で初めて大丸梅田店に誕生する。
創業80年にわたり大阪のパン文化を支えてきた老舗「ダイヤ」との共創が実現。安倍シェフの卓越した技術と、ダイヤが長年培ってきた安定した製造基盤が融合することで、世界水準の味わいを日常の中で提供する新しいベーカリーのかたちを提案する。
「バゲット」と「食パン」のほか、「クロワッサン」と「デニッシュ」「ブリオッシュ」などを基本に、D.baguette風にアレンジした商品約60種類を展開予定。
■「STARBUCKS RESERVE Cafe」 ※NEW／梅田初登場
スターバックスの原点であるイタリア・ミラノのバール文化と、日本の喫茶文化から発想した「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」をコンセプトに、イタリアのベーカリー「プリンチ」のクロワッサン「コルネッティ」とともに、個性豊かなリザーブ豆やドルチェのように味わうコーヒービバレッジなど、ここでしかできないカフェベーカリー体験を提供。
■「テコナベーグル」 ※NEW／関西初登場
東京で人気を集めるベーグル専門店が関西初出店。常時約30種類のラインアップで、日常に新しい選択肢を広げる。
■「カレーパンの店 ガラムとマサラ」 ※NEW／梅田唯一
スパイス、具材、生地の三位一体に徹底的にこだわるカレーパン専門店。店舗で仕込み、発酵させ、その場で揚げることで“できたて”のおいしさを実現。
■「クロワッサンサファリ」 ※リニューアル／梅田唯一
クロワッサンとデニッシュに特化した専門店がリニューアル。焼きたてのクロワッサンの食べ比べも楽しめる。
■「WithGreen」 ※リニューアル
四季折々の野菜本来のおいしさを感じられる、サラダボウル専門店。
【写真多数】大丸梅田店「カフェ＆ベーカリー」ゾーンの注目ショップ 「D.baguette by parigot & DIA」＆「STARBUCKS RESERVE Cafe」など
カフェ＆ベーカリーゾーンは、地1階東に誕生する。世界大会日本代表シェフと老舗ベーカリーの共創による全国初ブランドや、梅田初出店のカフェなど、新ショップ4店、リニューアル2店が登場する。また、地1階東には「バラエティデリカゾーン」もオープンする。
2011年・2013年にパンの世界大会「モンディアル・デュ・パン」の日本代表を務め、大阪・関西万博のベーカリーEXPOでも技術を披露した、実力派ブーランジェ 安倍竜三シェフ。その世界レベルの技術と哲学を受け継ぐ新ベーカリーが、全国で初めて大丸梅田店に誕生する。
創業80年にわたり大阪のパン文化を支えてきた老舗「ダイヤ」との共創が実現。安倍シェフの卓越した技術と、ダイヤが長年培ってきた安定した製造基盤が融合することで、世界水準の味わいを日常の中で提供する新しいベーカリーのかたちを提案する。
「バゲット」と「食パン」のほか、「クロワッサン」と「デニッシュ」「ブリオッシュ」などを基本に、D.baguette風にアレンジした商品約60種類を展開予定。
■「STARBUCKS RESERVE Cafe」 ※NEW／梅田初登場
スターバックスの原点であるイタリア・ミラノのバール文化と、日本の喫茶文化から発想した「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」をコンセプトに、イタリアのベーカリー「プリンチ」のクロワッサン「コルネッティ」とともに、個性豊かなリザーブ豆やドルチェのように味わうコーヒービバレッジなど、ここでしかできないカフェベーカリー体験を提供。
■「テコナベーグル」 ※NEW／関西初登場
東京で人気を集めるベーグル専門店が関西初出店。常時約30種類のラインアップで、日常に新しい選択肢を広げる。
■「カレーパンの店 ガラムとマサラ」 ※NEW／梅田唯一
スパイス、具材、生地の三位一体に徹底的にこだわるカレーパン専門店。店舗で仕込み、発酵させ、その場で揚げることで“できたて”のおいしさを実現。
■「クロワッサンサファリ」 ※リニューアル／梅田唯一
クロワッサンとデニッシュに特化した専門店がリニューアル。焼きたてのクロワッサンの食べ比べも楽しめる。
■「WithGreen」 ※リニューアル
四季折々の野菜本来のおいしさを感じられる、サラダボウル専門店。