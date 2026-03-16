◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝 米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日 マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。16日（同17日）に行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と戦う。

米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされたヘンダーソンが右中間へ同点ソロ。さらにアンソニーにも中堅への勝ち越しソロが飛び出し一気に逆転に成功し、1点リードを必死の継投で守って逃げ切った。

試合後、Netflix（ネットフリックス）のインタビューに答えたヘンダーソンは会心の勝利に「厳しい戦いになるのは分かっていたけど、厳しい戦いを勝ち抜いたことに誇りを持っている」と笑顔。昨季まで打率・778と好相性だったセベリーノから放った同点ソロについては「外角低め、やっと芯を食ってホームランを打てたので本当に良かった。すごく得意としてるピッチャーだとは思っていたので、2打席目にやっと捉えられた」と振り返った。

最後に日本の野球少年へ打席に立つ準備の助言を求められると「オフシーズンから取り組んでるんですけど、事前に戦略を立てて、そこから呼吸を整えて、打席に整うことが一番大事」とアドバイスした。