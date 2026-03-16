高齢になると、迫りくる死を意識することも多くなります。しかし、長年高齢者医療の現場に携わってきた精神科医・和田秀樹先生は、「死を怖がるより、今を生きることに専心すれば、あなたのこれからの人生は確実に充実します」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと』から一部を抜粋し、高齢期を幸せに過ごすためのヒントをご紹介します。

【書影】死を正面から見つめると、生を楽しもうという気持ちが生まれてくる。和田秀樹『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと 』

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長生きを前提とした老後計画を立ててはいけない

「やることがもう少し片づいたら」とか、「数値が正常になったら」、「世の中が落ち着いたら」といった考え方は、自分がまだまだ生きていくこと、長生きすることを前提にしています。

ところが、長生きを前提にしてしまうと、今度はふたつの条件が加わってきます。言うまでもなく健康であり続けること、そしてお金です。

健康を維持するためには、とりあえず医者の指示に従うしかありません。健診で数値に異常が見つかればすぐに再検査を受けます。ところが、検査設備の整った大きな病院ほど、診療科はいくつにも分かれています。

細かく分かれた診療科を次々に受診しているうちに、それぞれの専門医から数値を正常に戻す薬を処方されます。

その結果、私がいつも非難している薬の多剤・多重服用で、高齢者の身体も精神もボロボロになっていきます。

多くの医者は、自分が診察できる狭い専門領域でしか患者と向き合いませんから、その領域内の数値を正常にすれば治療したことになるのでしょうが、そもそも正常な数値とされるものに根拠はありません。それぞれの領域で寄ってたかって薬攻めにされる患者の健康のことなど考えていないのです。

「生かせばいい」というだけの処方や政策

もちろん、薬だけではありません。これにさまざまな食事制限が加わります。

脂っこいものはダメ、塩辛いものもダメ、甘いのもダメ、お酒は控えめに、焼き鳥で日本酒を飲んで〆にラーメンなんて論外です。

挙げ句に、コロナ禍の頃には外食や旅行の自由も規制されました。

こちらは感染予防のためですが、高齢者ほど死亡率が高く後遺症も残りやすいなどと脅かされましたから、都会でも地方でも高齢者は近所の散歩すらできず、自宅に閉じこもって好物も食べられず、テレビを見ながらぼんやりと過ごすしかありませんでした。もちろん、テレビもコロナ感染の不安ばかりを煽り立てました。

こんな不自由を強いられながら、我慢強い日本人は耐えてきたし、その結果、足腰が衰えて要介護となった人、気持ちが落ち込んでうつ状態になった老人も増えたことでしょう。

もちろん、ここでも国や医療関係者は言うでしょう。

「日本は、世界有数の長寿国のままだ」

「おかげでコロナの死者は少なかった」

「薬の服用が、結果として成人病の予防につながっている」

こういう表向きの言い訳はもう相手にしませんが、今回はひとつだけ指摘しておきます。

「生かせばいい」というだけの処方や政策は、ＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ＝生活の質）を踏みにじっていないのか、ということです。

「とにかく死なせないことだ」という方針は、自由に生きたいという私たちの根源的な意思とは相反するものでしかないということです。

お金も保ち続けなければいけない

長生きを前提にすると、もうひとつ保ち続けなければいけないものがあります。お金です。

例の「老後2000万円問題」を持ち出すまでもなく、「何かあったら」とか「いざというときのために」と不安があれば（たいていの人にあると思います）、どうしても節約を心がけます。



（写真提供：Photo AC）

といっても給料もボーナスも、まして昇給もない年齢ですから、生活を切り詰めて出費を抑えるしかありません。

抑えられる出費となれば、「贅沢」や「無駄遣い」です。具体的には外食、旅行、ファッションといったあたりでしょう。

「たまには寿司屋のカウンターに座って、お任せで美味しい寿司を握ってもらいたい」とか、「仕事を退いたんだから、念願だったイタリア旅行をのんびり楽しめるな」とか、やってみたいことのほとんどが贅沢な無駄遣いになってしまいます。

「老人ホームに入るにしてもまだまだ先の話だし、それまでは資金を残しておかなくちゃ」と考えると、いま無駄遣いするわけにはいきません。

では、いつならお金を遣えるのか？

死ねば、お金は使えなくなる

それは、「これで死ぬまで安心して暮らせる」と思えるようになったときです。または、「死んでも誰にも迷惑はかけないし、子どもたちにも少しは財産を残せるだろう」と安心できるようになったときです。

でも、その頃は贅沢をする気力も体力も残っていません。倹約が身についてしまえば、そもそも贅沢したいという気持ちもなくなっているはずです。長生きはできるかもしれませんが、自分がやりたいことはすべてあきらめて死ぬしかないのです。

それに「死ぬまで安心して暮らせるお金」はどうしても多めに見積もります。

いつ死ぬかなんて誰にもわからないし、予測してなかった出費がかさむかもしれませんから、多めに見積もってしまうのです。すると、ますますお金が遣えなくなってしまいます。意外な額の貯金を残して死んでいく高齢者が多いのです。

死ねば、お金は遣えません。

寝たきりになっても同じで、自分の好きなことややりたいことにお金を遣えなくなります。だとすれば、お金を遣えるのは自分で自由に動ける間だけ。つまり、「いま」です。

死んだあとのことまで心配すればキリがありません。親がたっぷりの遺産を残して、そのおかげでいままでやってこれた人なんて、めったにいないはずです。

たとえ、あなたが何も残さなかった親だとしても、子どもをちゃんと育ててきたのですから、死んでから恨まれたりすることもないでしょう。

下手に遺産を残すほうが子どもたちの相続争いを招いてしまいますから、自分のお金ぐらい、生きている間に自分で遣い切ったほうがいいのです。

※本稿は、『死ぬのも楽しみ 「いい人生だった」と最期に思うために必要なこと』（廣済堂出版）の一部を再編集したものです。