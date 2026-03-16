読むのが難しいと思う「栃木県の駅」ランキング！ 2位「樅山」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、栃木県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「栃木県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「『樅』の読み方が分からなかったから」（50代女性／北海道）、「常用漢字ではないため、難しいと感じる」（30代女性／山梨県）、「1文字目の漢字を初めて見たから」（20代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
回答者からは「長すぎてビックリする」（30代女性／神奈川県）、「長くてすぐに正確に読めません」（40代女性／北海道）、「長くて読みづらい上に、「三依（みより）」の読みが難しいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：樅山（70票）2位にランクインしたのは、東武日光線の「樅山（もみやま）」駅です。鹿沼市に位置するこの駅は、「樅（もみ）」という漢字の読みが難しく、多くの人が戸惑うポイントとなっています。周辺は落ち着いた住宅地と自然が共存するエリアで、地元の人にとっては親しみ深い地名ですが、初見で「もみ」と読める人は少ないようです。シンプルながらも難易度の高い駅名として多くの票を集めました。
1位：上三依塩原温泉口（88票）1位に輝いたのは、野岩鉄道会津鬼怒川線の「上三依塩原温泉口（かみみよりしおばらおんせんぐち）」駅でした。日光市に位置するこの駅は、その名前の長さと「三依（みより）」という独特な地名の読みから圧倒的な支持（？）を得ました。塩原温泉への玄関口の一つとして知られ、豊かな自然に囲まれた静かな環境が魅力です。漢字の羅列による視覚的なインパクトも相まって、堂々の1位となりました。
回答者からは「長すぎてビックリする」（30代女性／神奈川県）、「長くてすぐに正確に読めません」（40代女性／北海道）、「長くて読みづらい上に、「三依（みより）」の読みが難しいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)