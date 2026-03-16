F1の魅力が中国のモータースポーツ消費をけん引

2026年F1中国グランプリ（GP）が3月13〜15日、上海で開催されました。11チーム、計22台のマシンが激戦を繰り広げました。会場外でも、F1の魅力がモータースポーツ関連の消費をけん引し、中国の消費に新たな活力を与え、モータースポーツ文化の盛り上がりを後押ししています。

主催者によると、今年のF1中国GPのチケットはすべて完売し、23万人の観客が来場したとのことです。うち上海以外からの観客は70％以上、海外からの観客は約14％でした。F1が上海地域の観光・文化消費を押し上げる効果が顕著になりました。

またデータによると、2025年のF1中国GPによる直接的な経済効果は24億7000万元（約568億円）、間接的な経済効果は69億1000万元（約1589億円）で、いずれも前年比75％以上の伸びを示しました。

上海市が発表した最新データでは、2025年に同市が開催した182の国際・国内スポーツイベントは、直接的な経済効果135億元（約3105億円）、間接経済効果358億元（約8230億円）を生み出しました。トップクラスのスポーツイベントは観光・文化消費の成長につながるとみられています。（提供/CGTN Japanese）