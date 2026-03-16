元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは3月15日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加護亜依さん公式Instagramより）

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元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは3月15日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理を公開しました。

【写真】加護亜依の豪華手料理

「ホントに美味しそう」

加護さんは「最近のごはん」と題し、4枚の写真を載せています。1枚目は角煮、サラダ、汁物など、2枚目は弁当、3枚目はチャーハン、4枚目は餃子とバリエーション豊かな料理を作っているようです。どれもとてもおいしそうです。さらに、「毎朝のお弁当作りも、10分でできるように」と手際よく料理できていることを明かしました。

コメントでは、「ホントに美味しそう」「加護ちゃんいいですね！」「ごはんおいしいそうじゃすばらしいしいいかも」「マジ美味しそう〜」「すげぇぇぇあいぼん」「お料理上手　お子さん達羨ましいな」「10分でお弁当作れるの凄すぎる」と、絶賛の声が続出しています。

「友人のお料理教室に参加」

1月15日には「初のお料理教室が楽しくて勉強になった」と報告していた加護さん。「友人のお料理教室に参加」したそうです。投稿に載せた動画では、実際に料理を作る様子を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)