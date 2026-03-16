「すげぇぇぇあいぼん」加護亜依、豪華手作り料理を公開「マジ美味しそう〜」「お子さん達羨ましいな」
「すげぇぇぇあいぼん」加護亜依、豪華手作り料理を公開「マジ美味しそう〜」「お子さん達羨ましいな」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは3月15日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理を公開しました。
【写真】加護亜依の豪華手料理
「ホントに美味しそう」加護さんは「最近のごはん」と題し、4枚の写真を載せています。1枚目は角煮、サラダ、汁物など、2枚目は弁当、3枚目はチャーハン、4枚目は餃子とバリエーション豊かな料理を作っているようです。どれもとてもおいしそうです。さらに、「毎朝のお弁当作りも、10分でできるように」と手際よく料理できていることを明かしました。
コメントでは、「ホントに美味しそう」「加護ちゃんいいですね！」「ごはんおいしいそうじゃすばらしいしいいかも」「マジ美味しそう〜」「すげぇぇぇあいぼん」「お料理上手 お子さん達羨ましいな」「10分でお弁当作れるの凄すぎる」と、絶賛の声が続出しています。
「友人のお料理教室に参加」1月15日には「初のお料理教室が楽しくて勉強になった」と報告していた加護さん。「友人のお料理教室に参加」したそうです。投稿に載せた動画では、実際に料理を作る様子を公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト