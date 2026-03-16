米国に1点差で敗戦「素晴らしい試合だった」

■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表に1-2で敗れた。8回、9回には三振を巡り“疑惑の判定”が続出。試合後、アルバート・プホルス監督が取材に対応し、「凄く重要な試合だった。選手たちを尊敬したい。準備ができてなかったわけではない」と語った。

両チーム無得点で迎えた2回、ジュニオール・カミネロ内野手が、米国先発のポール・スキーンズ投手からソロを放ち先手を奪った。カミネロの今大会3本目の本塁打は、チーム全体では今大会15本目。メキシコ代表が2009年の大会で記録した14本塁打を越えて、WBC史上最多となった。

先発のルイス・セベリーノ投手は、3回まで米国打線を無失点に抑えるも4回にガナー・ヘンダーソン内野手に同点弾。1死後にマウンドに上がった2番手のグレゴリー・ソト投手もロマン・アンソニー外野手に本塁打を打たれ逆転を許した。

5回以降は両チームともに得点機をつくるも、フリオ・ロドリゲス外野手が本塁打を防ぐ好守備を披露するなど、注目の一戦は投手戦に。そんな中、8回には先頭のフアン・ソト外野手が低めのボールに見えるような投球をストライクと判定され三振に。ソトは審判に怒りを露わにした。

さらに9回2死でもヘラルド・ペルドモ内野手へフルカウントからの8球目、低めの球を再びストライクと判定され、見逃し三振で試合が終了した。これにはソトやブラディミール・ゲレーロJr.内野手も両手を上げて不満を露わにした。これには「あまり言いたくないが、私たちが勝たないことが決まっていたと感じる」と振り返った。

続けて「悲しい結果になった」と落胆。「この2週間は最高の体験をさせてもらった。私は選手として全てのことを成し遂げてきたけど、（才能豊かな）青年が集まった母国を代表して、準備をできたことは最高の思い出だ。敗戦は受け入れがたい」とナインを称えた。（Full-Count編集部）