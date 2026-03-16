3月15日に、投票が行われた静岡県の東伊豆町長選挙は、現職の岩井茂樹さんが2回目の当選を果たしました。

【写真を見る】東伊豆町長選挙で再選を果たした現職の岩井茂樹さん＝静岡

任期満了に伴う東伊豆町長選挙は、現職の岩井茂樹さん（57）が新人2人を退け、2回目の当選を果たしました。

＜2回目の当選を果たした岩井茂樹氏＞

「目の前にある課題を決して先送りにはしません。私たちの故郷が少しでも良くなるために全力を尽くしていきたい」

元参議院議員の岩井さんは、4年前に無投票で初当選しました。今回の選挙戦では、ふるさと納税による税収アップやライドシェアを活用した公共交通網の整備など、これまでの実績を訴えてきました。

東伊豆町長選

当 岩井茂樹氏 2779票

鈴木伸和氏 1726票

須佐 衛氏 612票

＜2回目の当選を果たした岩井茂樹氏＞

「移動しやすい、移動しやすくなる、歩きたくなるまちづくりをやることによって、当然人口が減らない努力はするけれども、たとえある程度減ったとしても活力が保てるようなまちづくりを移動しやすい公共交通の充実で図っていきたい」

投票率は54.75%で、選挙戦となった8年前の前回選と比べて6.5ポイント下回り、過去最低を更新しました。