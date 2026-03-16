全国的に日差しも関東は南部で雲多め

きょうは東北から九州で広く晴れますが、関東は南部中心に雲が広がりやすいでしょう。関東は朝、所々で雨が降りましたが、日中は広い範囲での天気の崩れはなさそうです。北海道はオホーツク海側や内陸で、にわか雪があるでしょう。西日本や東海は天気の崩れはありません。

【写真で見る】岐阜と高知で桜開花 東京の開花予想は？

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：7℃ 釧路：6℃

青森 ：8℃ 盛岡：10℃

仙台 ：13℃ 新潟：11℃

長野 ：11℃ 金沢：12℃

名古屋：18℃ 東京：13℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：15℃ 松江：14℃

高知 ：18℃ 福岡：17℃

鹿児島：19℃ 那覇：22℃

岐阜と高知で全国トップの桜開花

きょうは岐阜と高知で桜開花の発表がありました。岐阜は平年より9日早く、高知は平年より6日早い発表です。西日本は開花からだいたい1週間から10日前後で満開になります。東京の開花は18日（水）頃、福岡は20日（金）頃の予想です。東京はこの予想より1日か2日くらい遅くなるかもしれません。

週中頃は広くまとまった雨に

今週は天気が周期的に変わり、水曜日は西日本で雨の範囲が広がるでしょう。木曜日は関東など東日本でも雨が降る見込みです。今週は極端な寒さはなく、桜も開花に近づきそうです。