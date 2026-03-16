野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州マイアミで準決勝が行われ、アメリカがドミニカ共和国に２−１で競り勝って１７日の決勝進出を決めた。

アメリカ先発のスキーンズ（パイレーツ）は昨季のサイヤング賞右腕。二回に失投のスライダーをカミネロに捉えられて先制ソロ本塁打を許したが、失点はこれだけ。五回途中で６安打ながら７１球を投げ切った。

四回にヘンダーソン（オリオールズ）とアンソニー（Ｒソックス）の２本のソロ本塁打で逆転。６投手の継投でドミニカ共和国の強力な打線を封じたアメリカを盛り立てたのはバックの好守だ。

三回、ドミニカ共和国は二死一塁で走者はタティス。２番マルテの右前打で三塁を狙った一走タティスを右翼手ジャッジが目の覚めるような正確なノーバウンドの送球“レーザービーム”で仕留めた。

五回は一死一、二塁でドミニカ共和国は３番ソトの打席。二塁やや右へのゴロをショートの名手ウィット（ロイヤルズ）が回り込むようにして捕球すると自らベースを踏み、身体が逆方向を向いた態勢からのノーステップスローで打者走者を一塁に刺して、見事な併殺を完成させた。

７安打のアメリカは２本塁打以外は、１５三振で打線のつながりを欠いた。そんな中でも最少点差を守り切って、価値ある勝利を挙げた。（デジタル編集部）